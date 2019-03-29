Как отличить вирусную инфекцию от бактериальной

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Бактерии или вирусы
Бактерии или вирусы / pixabay.com

Все люди, и особенно родители маленьких детей просто обязаны знать симптомы вирусной и бактериальной инфекции, ведь каждый случай заражения организма предполагает свой метод лечения.

И то, что эффективно в одном случае, может серьезно навредить в другом, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.

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1. Самочувствие. При вирусной инфекции ребенок обычно чувствует недомогание, но нет выраженной усталости, слабости, которые чаще бывают признаком бактериальной инфекции. Есть такой термин в английском языке "ill-appearance", выглядит больным. А когда ребенок, как говорят родители, "скачет как конь", даже при лихорадке, или когда температура понижается – это больше характерно для вирусной инфекции

2. Нос. Если через 10 дней от начала болезни состояние носа только ухудшается, заложенность носа и выделения из носа усиливаются, или через 3 недели густые выделения не проходят, это может быть признаком бактериального синусита.

Віруси і бактерії
Анализ крови поможет определить тип инфекции

3. Анализ крови. Сдаем только по показаниям, не надо сдавать раньше 3-4 суток лихорадки! Если повышены лейкоциты (выше 15-17) и нейтрофилы (абсолютное число, а не проценты), это более характерно для бактериальной инфекции. СОЭ не является ключевым фактором! Еще маркерами бактериальной инфекции являются повышенный прокальцитонин, и, не столь достоверно, С-реактивный белок при высоких значениях может тоже быть признаком бактериальной инфекции (50-60, а не просто повышенный).

4. Горло. Боль в горле характерна чаще для вирусной инфекции, но боль в горле выраженная, односторонняя, невозможность нормально глотать слюну, трудности при глотании – признаки бактериальной инфекции.

5. Легкие. Если врач говорит, что хрипы в одном участке при прослушивании легких, если на рентгене есть пневмония – это, вероятно, бактериальная инфекция. Бронхит – вирусная инфекция, и в большинстве случаев антибиотиков не требует.

6. Почки. Большое количество лейкоцитов в моче с бактериями, требует лечения антибиотиками. Если повышены только лейкоциты, или только бактерии, это может не иметь отношения к бактериальной инфекции.

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Теги: Медицина Здоровье Лечение Новости Здоровье Дети Инфекция
Источник: Здоровье 24
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