Как отсрочить менопаузу: неожиданный способ

Период менопаузы сопровождается нелегкими симптомами и не самым лучшим самочувствием. Для многих женщин это сложный период жизни, который они встречают с определенным страхом и нежеланием. Ученые предлагают способ, который поможет отсрочить наступление менопаузы.

Менопауза – это обычный физиологический процесс, на самом деле его не следует бояться. Впрочем, ученые нашли способ отсрочить менопаузу независимо от индивидуальных показателей. С помощью секса!

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Специалисты проанализировали данные 2 тысяч женщин, собранные в течение 10 лет. Женщины отвечали на вопросы о состоянии здоровья в период до менопаузы и после, в частности говорили о том, как часто они занимались сексом.

Оказалось, что у женщин, которые имели секс с партнером еженедельно, вероятность наступления менопаузы была на 28% ниже, чем у тех, кто занимался сексом раз в месяц. В то же время у женщин, которые занимались сексом раз в месяц, риск наступления менопаузы был на 19% ниже, чем у тех, у кого он был еще реже.



Секс – прекрасный способ отсрочить наступление менопаузы / Фото: Unsplash

Как отмечают исследователи, на здоровье положительно влияет любой вид секса.

Ученые объясняют это тем, что иммунная система женщин во время овуляции ослабевает. И если беременность маловероятна, то организм может "отключить" потребность в овуляции, чтобы защитить женщин среднего и пожилого возраста от инфекций или заболеваний.

Если женщина не занимается сексом, тело решает не тратить ресурсы на овуляцию и начинает этап менопаузы,

– отметили ученые.

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