Как отстранение Супрун грозит украинцам: объяснение Ковтонюка

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Как отстранение Супрун грозит украинцам?
Как отстранение Супрун грозит украинцам? / Фото из открытых источников

Отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава может нести угрозы для всей украинской медицины.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал, что сейчас они не могут принимать список важных решений, которые зависят от подписи министра или исполняющего обязанности.

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"Мы реально сейчас волнуемся за то, что у нас скоро будут новые поставки лекарств по международным закупкам. Чтобы их принять, растаможить и разделить на регионы нужна подпись министра здравоохранения", – подчеркнул Ковтонюк.

По его словам, в пятницу, 8 февраля, министерству надо подать проект постановления Кабинету министров на утверждение о начале изменений в программе "Доступные лекарства". С апреля она переходит под Национальную службу здоровья, вводится электронный рецепт.

"Нам нужно успеть это сделать до понедельника, 11 февраля. На сегодня это никто не может сделать. Из-за этого блокируется вся работа, а это является нашей тревогой и угрозой", – добавил заместитель министра здравоохранения.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава?
Заявление в суд с требованием запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступило от депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука. Однако сам депутат не объяснил основательно, почему считает Супрун некомпетентной занимать эту должность.

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун была отстранена от должности по "признакам очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.

Пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение или Супрун сама не подаст апелляционную жалобу – до тех пор будет продолжаться отстранение.

Чем запомнилась Ульяна Супрун в должности главы Минздрава?
• запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
• поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
• старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

 

Кто такая Ульяна Супрун: смотрите видео​

 
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Теги: Медицина Здоровье Новости политики Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Судьи
Источник: 24 канал
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