Как пересадка кала может улучшить здоровье

Ученые считают, что укрепление микробиома кишечника может быть секретом здоровья в пожилом возрасте. Они обнаружили, что пересадка кала от молодых мышей к старшим стимулировала кишечный микробиом и оживила иммунную систему кишечника.

Мы сами сначала очень удивились и скептически отнеслись к этому исследованию. Но его опубликовали в авторитетном журнале Nature Communications и ученые привели убедительные факты о пользе такой операции.

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Желудок, более чем другие внутренние органы ослабляется из-за старения, и много возрастных изменений в микробиоме кишечника связаны с воспалением, слабостью и повышенной восприимчивостью к опасным кишечным расстройствам.

Микробиом – что это? Это триллионы микробов, живущих на поверхности нашего тела и внутри организма.

Микробиом и здоровье

Ведущая исследовательница Мариса Стебег сказала, что кишечный микробиом состоит из сотен тысяч разных бактерий, которые необходимы для оптимального здоровья. Эти кишечные бактерии оказывают важное влияние на обмен веществ, функцию мозга и иммунной системы.

Наша иммунная система постоянно взаимодействует с бактериями в желудочно-кишечном тракте. Как иммунологи, которые изучают, почему наша иммунная система не работает хорошо в пожилом возрасте, мы заинтересовались, может ли состав микробиома кишечника влиять на силу иммунного ответа,

– рассказала доктор Стебег.

Как проходило исследование?

В этом исследовании, ученые совместно содержали молодых и старых мышей, чтобы стимулировать их естественное желание кушать фекальные шарики других мышей, или они непосредственно выполняли перенос фекалий от молодых до старших мышей. Это укрепило кишечную иммунную систему у пожилых грызунов и частично исправило возрастное снижение функций организма.

Мишель Линтерман, одна из исследователей, отметила, что "одного совместного жилья было достаточно, чтобы сделать кишечный иммунный ответ у пожилых мышей почти таким же, как у более младших".

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