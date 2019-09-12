Как перестать бояться коммуникации с людьми

Миллионы людей по всему миру испытывают тревогу и беспокойство, когда находятся в людном месте или компании коллег. Если не бороться с симптомами социальной тревоги, это может привести к недоверию, изоляции и проблемам со здоровьем.

Социальная тревога может проявляться в страхе быть непринятым, высмеянным или осужденным. Людям с социальной тревогой неприятно находиться на массовых мероприятиях – они либо избегают людных мест, либо хотят покончить с этим "как-то спокойнее и быстрее", сообщает MedicalNewsToday.

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Пациенты рассказывают, что тревога может вызвать не только дрожь в голосе или негативные мысли. Социальная тревога часто становится причиной потливость рук, расстройства желудка, потери аппетита и скованности мышц.

Как преодолеть социальную тревогу и чего не стоит делать

Прежде всего, ни в коем случае не нужно успокаивать свои нервы бокалом вина или любого другого алкогольного напитка. Большинству кажется, что это расслабляет и переживать трудности становится значительно легче. Однако исследования показывают, что алкоголь имеет только временное действие, что впоследствии приводит к еще худшим последствиям. Когда состояние опьянения исчезает, плохое настроение и тревожность возвращаются, прихватив с собой расстройство сна.

По данным ADAA, примерно 20% людей с социальной тревожностью имеют тягу к алкоголю.

Возможно, это прозвучит скучно, однако против социальной тревоги лучше всего помогают физические нагрузки и занятия спортом.

Также нельзя прятаться за смартфоном, делая вид, что вы заняты – это может вызвать привыкание. Если вы не беспокоитесь за свое физическое здоровье, подумайте о своем психологическом состоянии. Известно, что частое пребывание в социальных сетях может вызвать комплексы и чувство неполноценности, которое может привести к еще большим расстройствам в будущем.

Вместо этого наоборот постарайтесь отпустить ситуацию, поддавшись социальному событию. Ведь люди и без тревожности часто склонны переоценивать собственные угрозы.

Впоследствии человек понимает, что пребывание в социуме не влечет к тем негативным последствиям, которые он ожидает.

Следует помнить, что даже несколько социальных промахов подряд не приводят к отторжению в социуме. Рано или поздно каждый "промахивается" или делает ошибки, что вполне нормально для человека.

Еще один хороший ход в борьбе с тревожностью – попытаться переделать свое отношение к стрессу, который переживаете.

Проблема заключается в том, что мы считаем, что все стрессы плохие,

– рассказывает Джереми Джеймисон, доцент кафедры психологии Университета Рочестера в Нью-Йорке.

Секрет в том, что если человек понимает, как его организм реагирует на конкретные стрессовые ситуации – он ​​становится готовым, а напряжение спадает. Понимание того, что это естественная, хотя и ложная тревога, помогает чувствовать себя более спокойно.



Как перестать бояться пребывания среди людей

Хороший способ снять тревогу – попытаться забыть обо всех заботах и негативных мыслях, сделав что-то приятное для другого.

Исследования показывают, что хорошие поступки могут иметь положительное влияние на настроение. Когда человек делает хорошие вещи для кого-то, активизируется и область мозга, которая отвечает за мотивацию.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Motivation and Emotion в 2015-м году, – люди, которые активно занимались добрыми делами, стали избегать социума значительно реже.

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