Как перестать бояться стоматологов

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Как не бояться стоматолога
Как не бояться стоматолога / Здоровье 24

Дентофобия или, как ее еще называют, стоматофобия или одонтофобия – это панический непреодолимый страх перед стоматологом.

Одно дело волноваться перед походом к врачу, и совсем другое – впадать в панику даже от мысли о стоматологическом лечении. Оттягивание до последнего момента похода к стоматологу, несмотря даже на острую зубную боль, также может быть признаком дентофобии.

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Одно из революционных решений по борьбе с таким страхом предложили австралийские ученые. Школа стоматологии и наук о здоровье при Университете Чарльза Старта в Австралии пришла к выводу, что средства виртуальной реальности могут применяться в рамках терапии пациентов с тяжелой формой дентофобии.

Віртуальна реальність допоможе позбутися стразу перед
Виртуальная реальность поможет избавиться от страха перед стоматологами

Авторы работы предположили, что эффективнее будет предложить человеку встретиться с ситуациями, вызывающими страх, в условиях виртуальной реальности.

Для терапии использовали набор очков виртуальной реальности, переносящий пациента в кабинет стоматолога. Во время терапии происходит последовательное повторение сценариев, вызывающих страх у пациента, таких как:

Сценарий 1. Пациент сидит в виртуальном стоматологическом кресле и рассматривает бормашину и инструменты врача;

Сценарий 2. Врач подходит к пациенту и собирается начать лечение;

Сценарий 3. Врач подносит стоматологическое зеркало ко рту;

Сценарий 4. Врач берет бор, но не включает его;

Сценарий 5. Врач включает бормашину, возникают характерные звуки.

Пациенту демонстрируют сценарии по порядку. При этом не переходят от одной сцены к другой, пока уровень стресса не упадет до минимального значения. Затем сцену повторяют и начинают следующую. Итоги терапии считают успешными, если пациент смог посмотреть все 5 сценариев за одно посещение.

В ходе исследования было показано, что такая терапия снижает тревожность и позволяет преодолеть страх перед лечением зубов. В результате произошли изменения в поведении подопытных участников, и они смогли прийти на прием к врачу. Отмечалось, что через 6 месяцев после проведенной терапии у пациентов не выявлено признаков дентофобии.

Найчастіше дентофобією страждають діти
Чаще всего дентофобией страдают дети

Для того, чтобы разобраться, действительно ли такой вид борьбы со страхом нам может помочь, Здоровье 24 спросило практикующего врача-стоматолога с 30-летним опытом, профессора, основателя стоматологической клиники "Клиника Заблоцкого" – Ярослава Заблоцкого.

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"Бесспорно, это хорошая идея по привлечению таких очков для преодоления страха у человека. Но чаще всего этим страхом страдают дети. Существует два способа преодоления этого страха. Первый способ, самый простой, преодоление дентофобии – без очков. Еще в шесть месяцев впервые приведите своего ребенка к врачу. У шестимесячного малыша очень развитая память на образы предметов и на места, в которых он находится. Поэтому, если ребенок получит положительные эмоции (а в шесть месяцев это очень вероятно), то впоследствии он с легкостью и с удовольствием придет в то же место. Так же и в будущем. Регулярное посещение стоматолога (дважды в год), минимизирует риски заболеваемости зубов и ротовой полости", – пояснил врач.

 
Стоматолог Ярослав Заблоцкий
“Вторым способом является лечение зубов под наркозом. С помощью наркоза человек совершенно успокаивается и входит в состояние медикаментозного сна и после процедуры, как правило, не помнит болевых ощущений и процесса лечения. Зачастую после использования данной методики пациент понимает, что ничего страшного с ним не происходит и уже в последующие посещения может спокойно лечиться. Таким образом, можно просто не допустить развития страхов, тогда посещение врача будет безбоязненным и не будет вызывать никаких причин для фобии. Такие способы намного эффективнее, чем борьба уже с присутствующими страхами”.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Статьи Публикации Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Стоматология
Источник: Здоровье 24
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