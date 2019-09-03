Как перестать бояться стоматологов

Дентофобия или, как ее еще называют, стоматофобия или одонтофобия – это панический непреодолимый страх перед стоматологом.

Одно дело волноваться перед походом к врачу, и совсем другое – впадать в панику даже от мысли о стоматологическом лечении. Оттягивание до последнего момента похода к стоматологу, несмотря даже на острую зубную боль, также может быть признаком дентофобии.

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Одно из революционных решений по борьбе с таким страхом предложили австралийские ученые. Школа стоматологии и наук о здоровье при Университете Чарльза Старта в Австралии пришла к выводу, что средства виртуальной реальности могут применяться в рамках терапии пациентов с тяжелой формой дентофобии.



Виртуальная реальность поможет избавиться от страха перед стоматологами

Авторы работы предположили, что эффективнее будет предложить человеку встретиться с ситуациями, вызывающими страх, в условиях виртуальной реальности.

Для терапии использовали набор очков виртуальной реальности, переносящий пациента в кабинет стоматолога. Во время терапии происходит последовательное повторение сценариев, вызывающих страх у пациента, таких как:

Сценарий 1. Пациент сидит в виртуальном стоматологическом кресле и рассматривает бормашину и инструменты врача;

Сценарий 2. Врач подходит к пациенту и собирается начать лечение;

Сценарий 3. Врач подносит стоматологическое зеркало ко рту;

Сценарий 4. Врач берет бор, но не включает его;

Сценарий 5. Врач включает бормашину, возникают характерные звуки.

Пациенту демонстрируют сценарии по порядку. При этом не переходят от одной сцены к другой, пока уровень стресса не упадет до минимального значения. Затем сцену повторяют и начинают следующую. Итоги терапии считают успешными, если пациент смог посмотреть все 5 сценариев за одно посещение.

В ходе исследования было показано, что такая терапия снижает тревожность и позволяет преодолеть страх перед лечением зубов. В результате произошли изменения в поведении подопытных участников, и они смогли прийти на прием к врачу. Отмечалось, что через 6 месяцев после проведенной терапии у пациентов не выявлено признаков дентофобии.



Чаще всего дентофобией страдают дети

Для того, чтобы разобраться, действительно ли такой вид борьбы со страхом нам может помочь, Здоровье 24 спросило практикующего врача-стоматолога с 30-летним опытом, профессора, основателя стоматологической клиники "Клиника Заблоцкого" – Ярослава Заблоцкого.

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"Бесспорно, это хорошая идея по привлечению таких очков для преодоления страха у человека. Но чаще всего этим страхом страдают дети. Существует два способа преодоления этого страха. Первый способ, самый простой, преодоление дентофобии – без очков. Еще в шесть месяцев впервые приведите своего ребенка к врачу. У шестимесячного малыша очень развитая память на образы предметов и на места, в которых он находится. Поэтому, если ребенок получит положительные эмоции (а в шесть месяцев это очень вероятно), то впоследствии он с легкостью и с удовольствием придет в то же место. Так же и в будущем. Регулярное посещение стоматолога (дважды в год), минимизирует риски заболеваемости зубов и ротовой полости", – пояснил врач.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий “Вторым способом является лечение зубов под наркозом. С помощью наркоза человек совершенно успокаивается и входит в состояние медикаментозного сна и после процедуры, как правило, не помнит болевых ощущений и процесса лечения. Зачастую после использования данной методики пациент понимает, что ничего страшного с ним не происходит и уже в последующие посещения может спокойно лечиться. Таким образом, можно просто не допустить развития страхов, тогда посещение врача будет безбоязненным и не будет вызывать никаких причин для фобии. Такие способы намного эффективнее, чем борьба уже с присутствующими страхами”.

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