Кофеин является самым используемым активным веществом, влияющим на поведение. Чашка кофе или бутылка кока-колы не приводят к зависимости, но для многих людей отсутствие кофеина вызывает настоящий синдром отмены.

Эксперты рассказали, что происходит с организмом после чрезмерного потребления кофеина и как вырваться из порочного круга.

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Как зависимость от кофеина может повлиять на вашу жизнь и здоровье?

Кофеиновая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья. Люди, которые выпили большую дозу кофеина – 250 мг или более, могут чувствовать:

беспокойство;

перевозбуждение;

бессонницу, особенно если они пьют кофе вечером;

частые позывы к мочеиспусканию, поскольку кофеин действует как мочегонное средство;

подергивание мышц;

нервозность;

желудочно-кишечное расстройство;

покраснение лица;

тахикардию – учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиения);

когнитивные нарушения.



Как побороть зависимость от кофе / unsplash.com

Какие проявления кофейного синдрома отмены?

Головная боль. Половина людей, которые прекращают употреблять кофеин, чувствуют этот симптом.

Усталость, сонливость.

Сложность концентрации.

Подавленное настроение или раздражительность.

Скованность мышц.

Ежедневные действия становятся обузой.

Симптомы отмены, как правило, длятся от двух до девяти дней, а головные боли могут длиться до 21 дня.

Как отказаться от чрезмерного употребления кофеина?

Вы можете избежать этих симптомов, если не пить много чашек в день. Важно постепенно снижать дозировку. Переходите от пяти чашек до четырех, потом до трех, пока не достигнете одной чашки в день или нескольких в неделю. Для этого вам нужно немного силы воли.

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