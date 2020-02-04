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Как побороть зависимость от кофе

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Зависимость от кофе / unsplash.com

Кофеин является самым используемым активным веществом, влияющим на поведение. Чашка кофе или бутылка кока-колы не приводят к зависимости, но для многих людей отсутствие кофеина вызывает настоящий синдром отмены.

Эксперты рассказали, что происходит с организмом после чрезмерного потребления кофеина и как вырваться из порочного круга.

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Как зависимость от кофеина может повлиять на вашу жизнь и здоровье?

Кофеиновая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья. Люди, которые выпили большую дозу кофеина – 250 мг или более, могут чувствовать:

  • беспокойство;
  • перевозбуждение;
  • бессонницу, особенно если они пьют кофе вечером;
  • частые позывы к мочеиспусканию, поскольку кофеин действует как мочегонное средство;
  • подергивание мышц;
  • нервозность;
  • желудочно-кишечное расстройство;
  • покраснение лица;
  • тахикардию – учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиения);
  • когнитивные нарушения.

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Как побороть зависимость от кофе / unsplash.com

Какие проявления кофейного синдрома отмены?

  • Головная боль. Половина людей, которые прекращают употреблять кофеин, чувствуют этот симптом.
  • Усталость, сонливость.
  • Сложность концентрации.
  • Подавленное настроение или раздражительность.
  • Скованность мышц.
  • Ежедневные действия становятся обузой.

Симптомы отмены, как правило, длятся от двух до девяти дней, а головные боли могут длиться до 21 дня.

via GIPHY

Как отказаться от чрезмерного употребления кофеина?

Вы можете избежать этих симптомов, если не пить много чашек в день. Важно постепенно снижать дозировку. Переходите от пяти чашек до четырех, потом до трех, пока не достигнете одной чашки в день или нескольких в неделю. Для этого вам нужно немного силы воли.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
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