Как побороть зависимость от кофе
Кофеин является самым используемым активным веществом, влияющим на поведение. Чашка кофе или бутылка кока-колы не приводят к зависимости, но для многих людей отсутствие кофеина вызывает настоящий синдром отмены.
Эксперты рассказали, что происходит с организмом после чрезмерного потребления кофеина и как вырваться из порочного круга.
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Как зависимость от кофеина может повлиять на вашу жизнь и здоровье?
Кофеиновая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья. Люди, которые выпили большую дозу кофеина – 250 мг или более, могут чувствовать:
- беспокойство;
- перевозбуждение;
- бессонницу, особенно если они пьют кофе вечером;
- частые позывы к мочеиспусканию, поскольку кофеин действует как мочегонное средство;
- подергивание мышц;
- нервозность;
- желудочно-кишечное расстройство;
- покраснение лица;
- тахикардию – учащенное сердцебиение (или другие виды нарушенного сердцебиения);
- когнитивные нарушения.
Как побороть зависимость от кофе / unsplash.com
Какие проявления кофейного синдрома отмены?
- Головная боль. Половина людей, которые прекращают употреблять кофеин, чувствуют этот симптом.
- Усталость, сонливость.
- Сложность концентрации.
- Подавленное настроение или раздражительность.
- Скованность мышц.
- Ежедневные действия становятся обузой.
Симптомы отмены, как правило, длятся от двух до девяти дней, а головные боли могут длиться до 21 дня.
Как отказаться от чрезмерного употребления кофеина?
Вы можете избежать этих симптомов, если не пить много чашек в день. Важно постепенно снижать дозировку. Переходите от пяти чашек до четырех, потом до трех, пока не достигнете одной чашки в день или нескольких в неделю. Для этого вам нужно немного силы воли.
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