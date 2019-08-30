Как перестать стесняться своей лысины: советы от Супрун

Мужское облысение определяется преимущественно генетически. Большое количество мужского гормона (тестостерона) не означает более раннее облысение и наоборот – малое количество тестостерона не гарантирует полной остановки потери волос.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как перестать стесняться своей лысины.

Мнение Супрун: Как лечить облысение

Она советует мужчинам жить счастливо. Полностью выбритая голова делает лицо более симметричным. А симметрия лица с его "типичностью" и хорошей кожей являются признаками привлекательности.

Ульяна Супрун “Поэтому не нужно, как в старые времена, начесывать длинные отрощенные волосы на бок и создавать асимметрию. Врачи, когда к ним обращаются пациенты с жалобами на алопецию, должны позаботиться о психологическом комфорте человека. Потеря волос – это не стыдно, не плохо, и не надо считать ее причиной всех бед в жизни".

При этом следует беречь кожу от опасного ультрафиолета, который приводит к фотостарению кожи, ожогам, даже аллергическим реакциям, а в некоторых случаях меланоме или другим типам рака кожи. Волосы защищают мужчин от УФ-лучей. Мужчинам с лысиной не стоит выходить из дома без головного убора.

Ульяна Супрун советует мужчинам регулярно посещать уролога. Особенно тогда, когда возникнут проблемы с мочеиспусканием или эрекцией. Это не зависит от того, есть облысение или нет.

Стоит также следить за метаболическим синдромом.

Метаболический синдром – что это? Это комплексное нарушение обменных процессов, возникающих в человеческом организме. Между метаболическими нарушениями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы существует тесная связь. Именно поэтому на фоне этого синдрома у человека может возникнуть инсульт, инфаркт, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония и т.д.

У мужчин соотношение талии к бедрам в идеале должно быть меньше, чем 0,96. Масса тела должна быть пропорциональна росту – индекс массы тела должен быть в пределах 18,5 – 24,9.

Также следует знать уровень глюкозы в крови натощак, уровень холестерина и липопротеинов.

Ульяна Супрун советует заботиться, прежде всего, о физическом и психическом здоровье, а не тратить многочисленные средства на дорогие и часто неоправданные способы восстановить волосы.

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