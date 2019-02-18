Как перестать заедать стресс едой

Стресс может возникать из-за разнообразных причин – проблем на работе, в личной жизни. Проблему стресса люди пытаются решить пищей. Не всегда полезной.

Фитнес-тренер Мила Гриценко рассказала о действенных способах борьбы с заеданием стресса.

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1. Ломай систему

Действия человека в стрессовых ситуациях – это лишь сценарий, который зафиксирован мозгом. Когда он испытывает стресс, то начинает нервничать, заедать чем-то, пока не отпустит. Еда – легкий кайф, но проблемы она не решит, а наоборот добавит.

Поэтому фитнес-тренер советует ломать систему. Можно сесть, проанализировать привычный сценарий поведения. Можно также присесть 50 раз.

2. Выделите день, когда позволите себе есть все

Позвольте себе кушать все один раз в две недели. Многие люди считают правильное питание пожизненной каторгой. Поэтому у них возникают внеплановые нарушения.

Фитнес-тренер отмечает, что человеку это просто необходимо, чтобы избежать срывов.

3. Займитесь собой

Если нет денег, тогда попробуйте экономить на еде. Так, гораздо проще съесть пиццу дома, которую привезет служба доставки. По словам тренера, лучше в таких случаях – пойти в зал или солярий, на массаж или шопинг. То есть, любые сэкономленные деньги вкладывать в себя.



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4. Найдите нужное дело

Любая проблема и эмоции – это ключ к росту, урок. Но если человеку нравится заедать стресс, тогда он попадает в замкнутый круг. Заедание никогда не решит ни одну проблему. Попробуйте написать, как вы можете преодолеть стресс, кроме еды.

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