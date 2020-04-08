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Как перевозят больных коронавирусом и что потом делают со "скорыми"

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Перевозки больных коронавирусом / censor.net.ua/ua

В Украине больных коронавирусом везут в больницы бригады экстренной медицинской помощи. После этого кареты "скорой" дезинфицируют, и это происходит после каждого такого больного и при каждом инфекционном отделении.

"Больного транспортируют бригады экстренной медицинской помощи. После этого при каждом инфекционном отделении работают дезинфекторы, которые обрабатывают автомобиль после того, как его покинул больной с коронавирусной болезнью", – рассказал 8 апреля на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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Он отметил, что Минздрав обратился к главам всех облгосадминистраций с призывом, чтобы те предоставили помощь инфекционным больницам, стационарам в проведении дезинфекции.

Также, по словам Ляшко, дезинфекцию будут проводить другими силами, средствами, а не только силами работников инфекционного отделения. Ведь такие ресурсы есть в лабораторных центрах Минздрава и в ГСЧС – чтобы быстро обрабатывать автомобили и не задерживать их в очереди.

Заметим, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине коронавирус обнаружили уже у 1668 человек. Из них 52 – умерли, а выздоровели – 35.

 

перебіг коронавірусу
Течение заболевания коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Медицина Министерство здравоохранения Украины Инфекция
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