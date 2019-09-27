Как пережить день после бессонной ночи

У каждого в жизни бывают такие дни, когда почти не спали, и все, что вы хотите сделать в течение дня – закрыть глаза и спрятаться в подушку.

В интернете есть много советов, как побороть сонливость, однако не все они правдивые и порой могут нанести еще больше вреда, сообщает DailyMail.

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Важно! Мы говорим про одну-две ночи, а не о хронической бессоннице или отсутствии сна вообще. Если у вас регулярно нарушается сон и это влияет на вашу жизнь, обратитесь к врачу.

Кофеин – друг, но не слишком

Кофеин может действительно помочь вам на короткий срок, а особенно он важен, если вы самостоятельно управляете автомобилем. Кофе сможет сделать ваш путь от дома до работы (или наоборот) безопаснее. Однако кофеин может иметь и нежелательные последствия.

Если человек не высыпается, сердечный ритм увеличивается, артериальное давление повышается, а глюкоза попадает в кровь. Кофеин также повышает сердцебиение, что может привести к негативным последствиям, если человек нервничает.

Также очень важно то, в каком виде человек употребляет кофеин. В зависимости от напитка, там могут быть дополнительные сахара, жиры, белки и химические вещества, следует хорошо обдумать, какой напиток взять в кафе.

Пейте воду

Вода поможет избежать обезвоживания и вы будете чувствовать себя немного лучше, однако, в отличие от кофе, она не борется с сонливостью.

Перекусы – за или против

Перекусывать – обычное поведение сонного человека. После этого становится чуточку легче, однако сон это не преодолеет.

Стоит отметить, что употребление в пищу сахарных продуктов дает человеку быстрый прирост энергии, однако угасает она также очень стремительно. Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем потянуться за шоколадкой, ведь после такого контраста вам станет еще сквернее. Если захотели перекусить – советуем выбрать более полезную пищу, в которой много углеводов.

Если можете, двигайтесь

Если вы сонный, положение сидя сделает вас еще более вялым. Периодически меняйте позицию, пройдитесь, выйдите и обойдите здание.

Вам очень повезет, если в этот день будет солнечно. Попадание солнечного света на лицо может помочь вашему организму отключить мелатонин – химическое вещество, которое мы производим для сна.

Как обмануть сон?

Короткий сон может побороть сонливость. Если у вас нет проблемы со сном и вам просто нужно немного "включиться" – вздремните, но не более 10 минут. Если вы поспите дольше, вы будете чувствовать себя еще хуже.

Не дремайте, если у вас есть стабильные проблемы со сном ночью.

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