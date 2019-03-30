Как пережить выборы и остаться здоровыми: советы для членов избиркомов и наблюдателей

В день выборов президента Украины будет мало сна, свежего воздуха и движения, зато много людей и значительная потребность в концентрации внимания. Таким день голосования будет у членов избирательных комиссий, наблюдателей и команд экзит-полов. Они будут работать с утра до глубокой ночи.

Как пережить выборы без вреда для здоровья: советы от и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун:

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Возьмите еду

Заказать пиццу – не вариант, ведь она сухая, малопитательная, и вам захочется еще. То же самое с печеньем. Вам нужны питательные вещества, а не просто калории. Поэтому стоит есть яблоки, бананы, курагу, чернослив и мандарины. В этих продуктах, кроме сахаров, есть клетчатка, витамины и микроэлементы.

Но лишь углеводами не обойтись. От сладкого вы быстро проголодаетесь (так действует гормон инсулин) и захотите спать (это за неимением нейропетида орексина). Спасти может белковая пища: омлет, орехи, сыр, мясо. Она даст микроэлементы и поднимет уровень орексина.

Пейте воду

Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость – скорее всего это жажда. Поели сладкого? Сухой воздух? В голове туман? Много разговариваете? Нет времени выпить кофе? Выпейте обычной воды. Ориентируйтесь на 3 литра для одного человека. При этом чай и кофе не учитываются.

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Возьмите зубную щетку и пасту

Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет чувствовать себя свежее или помешает неполезным перекусам.

Мойте руки и возьмите полотенце

Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерии и вирусы. А нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Проблему решат 20 секунд мытья рук теплой водой с мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, да и вряд ли на участках будут бумажные салфетки. Относительно антибактериальных спреев и салфеток, то они не очищают нормально руки. А в фильтрах сушилок для рук может быть немало бактерий. Поэтому лучше возьмите свои мыло и полотенце.

Делайте приседания

Делайте приседания или просто вставайте и потягивайтесь время от времени. Если много сидеть или стоять, то рано или поздно все начнет болеть. Это займет лишь минуту – пока греется вода на чай или движется очередь в туалет. За это время можно сделать 20 приседаний и предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице.

Проветривайте участок

На нем постоянно много людей, поэтому кислород быстро расходуется. Недостаток кислорода и избыток углекислого газа сделает вас сонливыми и вам будет не хватать внимания. Открывайте окна полностью, когда проветриваете, и закрывайте их впоследствии. Это самый эффективный способ.

Ходите, а не стойте

Работа мышц помогает крови двигаться по венам. Если же стоять на месте, венозная кровь застаивается, давит на клапаны вен – людям с варикозным расширением вен знакомо это ощущение. Поэтому ищите возможности встать и походить.

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Поздоровайтесь с коллегами за руку и улыбайтесь

Вам вместе работать почти сутки. Рукопожатие, то есть контакт, вызывает выделение знакомого нам нейромедиатора окситоцина. Он поможет вам почувствовать друг к другу доверие.

Возьмите аптечку

Не исключено, что кто-то из комиссии или избирателей порежет палец бумагой, или у кого-то поднимется температура, заболит голова, или человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода. К этому надо быть готовым.

Сменная и теплая одежда

Чем больше вы будете хотеть спать, тем сильнее будете мерзнуть. Когда тело требует сна, то меньше гормонов щитовидной железы, возрастает уровень мелатонина, а уровень гормона стресса и боевой готовности кортизола сходит на нет. Поэтому температура тела немного снизится, а вам может понадобиться свитер.

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