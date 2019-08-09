Как пирсинг может испортить вам здоровье

Пирсинг как способ выражения или символ социального статуса существует так же давно, как, например, татуировки и другие модификации тела. И хотя любые вмешательства такого рода сопровождают риски, при грамотном подходе их можно свести к минимуму.

По данным 2019 года, медицинские осложнения возникают у 23% людей, сделавших пирсинг. Нежелательные последствия включают нагноение в результате занесенной инфекции, раздражения, аллергические реакции, механические травмы и другие.

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Чем опасен пирсинг?

Инфекции, пожалуй, главная проблема, ведь любой прокол – это повреждение тканей, которое может долго заживать, а в рану с поверхности кожи могут попасть микроорганизмы. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом: их иммунной системе может быть труднее справиться с травмой и бактериями.

Самые частые возбудители инфекции – золотистый стафилококк, стрептококк группы А и псевдомонады. Инфекцию можно распознать по типичным симптомам: отеку, покраснениям вокруг раны, жжению, пульсации, повышенной чувствительности и боли в области прокола.

Когда стоит идти к врачу?

Понятно, нагноения – это сигнал, что нужно обратиться к врачу. В медицинской литературе упоминаются случаи инфекционного эндокардита – воспаление эндокарда, внутреннего слоя сердца, что покрывает камеры и сердечные клапаны, из-за попадания в кровь инфекции.

Прежде всего в группу риска входят люди с болезнями сердца, но пострадать могут и те, кто ранее с ними не сталкивался. Поэтому, если через неделю-две после прокола отмечается повышение температуры, не связанное с простудой, слабость и недомогание, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Пирсинг повышает риск инфекций

Как уменьшить риск?

Важно, чтобы во время процедуры мастер использовал стерильные инструменты и обработал место прокола антисептиком. Также важно узнать, каким способом проводится дезинфекция оборудования.

Обычно для этих целей используют специальный автоклав или сухожаровой шкаф. Первый работает с помощью пара, который из-за высокого давления внутри гаджета полностью покрывает поверхность инструмента. Во втором случае используется просто горячий воздух – такой метод больше подходит не для приспособлений для пирсинга, а для инструмента без внутренних полостей, поскольку прогрев внутри и снаружи оказывается неравномерным.

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