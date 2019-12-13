Как пить кофе при грудном вскармливании

Кофе полезный напиток, если пить его в меру. Но полезен ли кофе во время грудного вскармливания. Многих мам беспокоит этот вопрос, потому что они волнуются за состояние и здоровье ребенка.

Сколько кофе можно пить женщине во время лактации, рассказала врач Мария из сообщества Свой.Док.

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Женщинам во время грудного вскармливания можно пить кофе 1-2, а то и 3 чашки в день.

Лишь 1% из кофеина, который употребляет мама, попадает в грудное молоко, и этого количества обычно недостаточно, чтобы навредить малышу,

– рассказывает врач Мария.



Как пить кофе при лактации / Фото: pixabay.com

По данным СDC во время лактации суточная доза кофеина = 300 мг максимум. Есть разные данные, по некоторым источникам это 200 мг/сутки.

Средняя чашка (200 мл) американо содержит 85-130 мг кофеина, однако, все зависит от сорта кофейных зерен.

Впрочем, не следует забывать, что чай, матча, шоколад и различные напитки, такие как кока-кола, тоже содержат кофеин.

Как кофе может повлиять на ребенка

Как отметила врач, всего 1% из общего количества кофеина, который употребляет мама, попадает в грудное молоко. Поэтому риски нанести вред малышу незначительные.



Кофеин содержится даже в шоколаде / Фото: pixabay.com

Но, если мама выпивает более 10 чашек в день, это может вызвать у ребенка беспокойство и плаксивость, а также нарушить его сон.

Недоношенные дети и младенцы в первые дни жизни медленнее метаболизируют кофеин, поэтому в этот период лучше остановиться на 1 чашке в день.

Если любите кофе, пейте на здоровье, поскольку медицинских причин избегать его во время грудного вскармливания нет.

Доказательств того, что это приносит какую-то пользу ребенку, тоже нет.

Но если после чашки кофе мама почувствует себя счастливее – польза очевидна.