Как питание влияет на половую жизнь

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Что есть для улучшения потенции / unsplash.com

Сексуальность – это личное качество человека, как характер. Но все же есть способ немного повлиять на половую жизнь питанием.

Например, есть продукты, которые нормализуют работу эндокринных и половых желез, а от них зависит и половая жизнь, рассказал дерматовенеролог, уролог Сергей Ленкин.

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Какие продукты положительно влияют на потенцию?

  • морепродукты (креветки, мидии, кальмары, устрицы);
  • зелень (в большом количестве);
  • орехи.

Вряд ли они вам помогут за два часа до полового акта, но регулярное употребление этой пищи поможет организму получить достаточно селена и цинка, которые стимулируют выработку тестостерона. Тогда можно ожидать, что и с либидо все будет хорошо.

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Важно помнить, что для сексуального здоровья важна двигательная активность. Застой в малом тазу при сидячей работе даст о себе знать через некоторое время ослаблением сексуальной активности.

Вкус и запах спермы и других выделений (пота, слюны) зависят от физиологических особенностей человека и от метаболизма. И на это также влияют продукты, которые мы употребляем.

Что негативно влияет на запах тела?

  • алкоголь, в том числе и пиво – от алкоголя в организме происходит рост грибковой флоры, а она имеет неприятный запах и вкус;
  • большое количество жареной пищи;
  • фаст-фуд;
  • чеснок и лук, если употреблять их постоянно;
  • копченые продукты.

Сексуальное здоровье напрямую связано с общим здоровьем человека. В фастфуде большое количество холестерина, сужающего сосуды и уменьшающего поступление крови в органы таза. Это приводит к кратковременному или прерываемому половому акту.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Секс Здоровое питание Мужское здоровье
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