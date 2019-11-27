Как питание влияет на половую жизнь

Сексуальность – это личное качество человека, как характер. Но все же есть способ немного повлиять на половую жизнь питанием.

Например, есть продукты, которые нормализуют работу эндокринных и половых желез, а от них зависит и половая жизнь, рассказал дерматовенеролог, уролог Сергей Ленкин.

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Какие продукты положительно влияют на потенцию?

морепродукты (креветки, мидии, кальмары, устрицы);

зелень (в большом количестве);

орехи.

Вряд ли они вам помогут за два часа до полового акта, но регулярное употребление этой пищи поможет организму получить достаточно селена и цинка, которые стимулируют выработку тестостерона. Тогда можно ожидать, что и с либидо все будет хорошо.



Морепродукты полезны для мужского здоровья

Важно помнить, что для сексуального здоровья важна двигательная активность. Застой в малом тазу при сидячей работе даст о себе знать через некоторое время ослаблением сексуальной активности.

Вкус и запах спермы и других выделений (пота, слюны) зависят от физиологических особенностей человека и от метаболизма. И на это также влияют продукты, которые мы употребляем.

Что негативно влияет на запах тела?

алкоголь, в том числе и пиво – от алкоголя в организме происходит рост грибковой флоры, а она имеет неприятный запах и вкус;

большое количество жареной пищи;

фаст-фуд;

чеснок и лук, если употреблять их постоянно;

копченые продукты.

Сексуальное здоровье напрямую связано с общим здоровьем человека. В фастфуде большое количество холестерина, сужающего сосуды и уменьшающего поступление крови в органы таза. Это приводит к кратковременному или прерываемому половому акту.

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