Как питание влияет на половую жизнь
Сексуальность – это личное качество человека, как характер. Но все же есть способ немного повлиять на половую жизнь питанием.
Например, есть продукты, которые нормализуют работу эндокринных и половых желез, а от них зависит и половая жизнь, рассказал дерматовенеролог, уролог Сергей Ленкин.
Также на тему: Открытие: оплодотворение происходит не так, как до сих пор считали
Какие продукты положительно влияют на потенцию?
- морепродукты (креветки, мидии, кальмары, устрицы);
- зелень (в большом количестве);
- орехи.
Вряд ли они вам помогут за два часа до полового акта, но регулярное употребление этой пищи поможет организму получить достаточно селена и цинка, которые стимулируют выработку тестостерона. Тогда можно ожидать, что и с либидо все будет хорошо.
Морепродукты полезны для мужского здоровья
Важно помнить, что для сексуального здоровья важна двигательная активность. Застой в малом тазу при сидячей работе даст о себе знать через некоторое время ослаблением сексуальной активности.
Вкус и запах спермы и других выделений (пота, слюны) зависят от физиологических особенностей человека и от метаболизма. И на это также влияют продукты, которые мы употребляем.
Что негативно влияет на запах тела?
- алкоголь, в том числе и пиво – от алкоголя в организме происходит рост грибковой флоры, а она имеет неприятный запах и вкус;
- большое количество жареной пищи;
- фаст-фуд;
- чеснок и лук, если употреблять их постоянно;
- копченые продукты.
Сексуальное здоровье напрямую связано с общим здоровьем человека. В фастфуде большое количество холестерина, сужающего сосуды и уменьшающего поступление крови в органы таза. Это приводит к кратковременному или прерываемому половому акту.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.