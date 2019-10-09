Как пьянство мужчины влияет на зачатие ребенка

19 Читати новину українською
За сколько времени до зачатия, мужчине отказаться от алкоголя
За сколько времени до зачатия, мужчине отказаться от алкоголя / stocksy.com

Отцовство ответственное дело, к которому стоит подходить сознательно. И хорошо, когда к беременности готовится не только мама, но и будущий отец.

 

Китайские ученые из Школы общественного здоровья в Санья выяснили, как потребление алкоголя будущими родителями влияет на здоровье сердца ребенка.

Читайте также: Ученые назвали неожиданное свойство пива и вина для мужчин

Как алкоголь влияет на здоровье будущего ребенка

Чтобы определить, как употребление алкоголя родителями влияет на здоровье ребенка, ученые провели метаанализ 55 исследований, которые были опубликованы с 1991-2019 года.

Исследования базируются на результатах обследований 41 747 детей с врожденными пороками сердца и 297 587 здоровых детей. Также ученые дополнительно обследовали родителей.

 
Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца – любое заболевание сердца и/или магистральных сосудов, что имеет анатомический дефект и выявляется при рождении ребенка.

Каждый год около 1,35 млн новорожденных по всему миру появляются на свет с врожденными пороками сердца.

К тому же, пороки сердца являются главной причиной смерти во время родов и могут провоцировать серьезные заболевания во время взросления ребенка.

Оказалось, что у детей, родители которых употребляли алкоголь в течение трех месяцев до зачатия, риски развития заболевания были на 44% выше.

Кроме того, если матери употребляли алкоголь в течение трех месяцев перед зачатием, или позволяли себе алкоголь в первом триместре беременности, – это повышало риски заболеваемости у детей на 16%.

За сколько времени до зачатия отказаться от алкоголя мужчине

Чрезмерное употребление алкоголя также влияло на возникновение врожденных дефектов сердца, если алкоголем злоупотреблял будущий отец.

Ученые настаивают на том, что потенциальный отец должен воздержаться от употребления спиртных напитков как минимум пол года до момента попыток зачатия.


Отцовство – это ответственность

Хуже всего, если у мужчины случаются "запои". В частности, если мужчина за три месяца до зачатия выпивал более пяти допустимых норм за один раз, – риски рождения ребенка с сердечными заболеваниями увеличивались на 55%.

В случае с женщинами, риски сохраняются те же – 16%.

В исследовании также говорится, что употребление алкоголя незадолго до зачатия связано с развитием алкогольного синдрома плода.

"Мы наблюдали постепенный рост рисков врожденных пороков сердца по мере того, сколько алкоголя употребляют потенциальные родители", – отмечают ученые.

Ученые добавляют, что результаты их работы свидетельствуют лишь о связи между употреблением алкоголя до зачатия и возможными рисками рождения ребенка с пороками сердца.

Это не означает, что существует прямая закономерность, и тем более это не является доказательством того, что употребление алкоголя женщинами до зачатия безопасно для будущего ребенка.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реабилитационную клинику с парезом, – СМИ
сегодня
700
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Дети Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Мужское здоровье Беременность и роды Женское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 октября 16:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 4584
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 24085
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 1981
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 6697
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 946
Новости
Больше новостей
Залиште відгук