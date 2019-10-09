Как пьянство мужчины влияет на зачатие ребенка

Отцовство ответственное дело, к которому стоит подходить сознательно. И хорошо, когда к беременности готовится не только мама, но и будущий отец.

Китайские ученые из Школы общественного здоровья в Санья выяснили, как потребление алкоголя будущими родителями влияет на здоровье сердца ребенка.

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Как алкоголь влияет на здоровье будущего ребенка

Чтобы определить, как употребление алкоголя родителями влияет на здоровье ребенка, ученые провели метаанализ 55 исследований, которые были опубликованы с 1991-2019 года.

Исследования базируются на результатах обследований 41 747 детей с врожденными пороками сердца и 297 587 здоровых детей. Также ученые дополнительно обследовали родителей.

Врожденные пороки сердца Врожденные пороки сердца – любое заболевание сердца и/или магистральных сосудов, что имеет анатомический дефект и выявляется при рождении ребенка. Каждый год около 1,35 млн новорожденных по всему миру появляются на свет с врожденными пороками сердца. К тому же, пороки сердца являются главной причиной смерти во время родов и могут провоцировать серьезные заболевания во время взросления ребенка.

Оказалось, что у детей, родители которых употребляли алкоголь в течение трех месяцев до зачатия, риски развития заболевания были на 44% выше.

Кроме того, если матери употребляли алкоголь в течение трех месяцев перед зачатием, или позволяли себе алкоголь в первом триместре беременности, – это повышало риски заболеваемости у детей на 16%.

За сколько времени до зачатия отказаться от алкоголя мужчине

Чрезмерное употребление алкоголя также влияло на возникновение врожденных дефектов сердца, если алкоголем злоупотреблял будущий отец.

Ученые настаивают на том, что потенциальный отец должен воздержаться от употребления спиртных напитков как минимум пол года до момента попыток зачатия.



Отцовство – это ответственность

Хуже всего, если у мужчины случаются "запои". В частности, если мужчина за три месяца до зачатия выпивал более пяти допустимых норм за один раз, – риски рождения ребенка с сердечными заболеваниями увеличивались на 55%.

В случае с женщинами, риски сохраняются те же – 16%.

В исследовании также говорится, что употребление алкоголя незадолго до зачатия связано с развитием алкогольного синдрома плода.

"Мы наблюдали постепенный рост рисков врожденных пороков сердца по мере того, сколько алкоголя употребляют потенциальные родители", – отмечают ученые.

Ученые добавляют, что результаты их работы свидетельствуют лишь о связи между употреблением алкоголя до зачатия и возможными рисками рождения ребенка с пороками сердца.

Это не означает, что существует прямая закономерность, и тем более это не является доказательством того, что употребление алкоголя женщинами до зачатия безопасно для будущего ребенка.

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