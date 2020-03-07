Как побороть привычку трогать лицо руками: почему это опасно во времена эпидемии коронавируса
Из-за вспышки нового вида коронавируса медики рекомендуют часто и тщательно мыть руки, а также не трогать лицо, ведь в такой способ легко подхватить инфекцию. Часто такое прикосновение является привычкой – растирание глаз, носа или рта, которую ради собственной безопасности лучше сломать.
При критических заболеваниях одно неосторожное прикосновение от немытого пальца может начать процесс разрушения легких, почек и, в худшем случае, спровоцировать септический шок, сделать невозможным дыхание и тому подобное. Об этом пишет Los Angeles Times.
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Зная эту информацию, иногда трудно перестать касаться лица. Чаще всего это бывает спонтанно и человек этого не осознает. В одном исследовании речь шла о студентах-медиках, которые касались лица в среднем 23 раза в час.
Прикосновение к лицу связано с ощущением недовольства
Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале PLoS One, прикосновение к лицу на самом деле может быть связано с негативными чувствами, когда нам не удалось достичь цели или мы недовольны.
Таким образом прикосновение к лицу может помочь бороться с тревогой и дискомфортом, может успокоить.
Мы можем подумать, что мы хотим коснуться лица из-за ощущения зуда, но исследования показывают, что мы на самом деле делаем это, потому что нам неприятно или мы недовольны,
– говорится в исследовании.
Привычка касаться лица немытыми руками является опасной / Unsplash
Вирус на предметах быта
К сожалению, вещи, которых мы касаемся, также могут быть грязными и заразными. К примеру, смартфоны. В одном исследовании колонии бактерий были обнаружены на подавляющем большинстве мобильных телефонов медицинских работников (93%) и на смартфонах у обычных людей (58%).
Есть немало убедительных фактов, которые доказывают то, насколько легко вирусу попасть через касание лица.
Примером является вирус гриппа, который сохраняется на твердых поверхностях в больничных кабинетах больных гриппом. Вирус был найден на компьютерной мыши, рядом с кроватью, на стене, диване и одежде. В одном случае вирус выжил на поверхности даже после уборки помещения и проветривания в течение 72 часов до его тестирования.
Вирусы распространены в детских центрах. Они могут присутствовать на всех предметах пользования, даже на игрушках.
Маски не делают прикосновения к лицу безопасными
Хирургические маски не закрывают глаз. Поэтому человек может потереть глаза и перенести таким образом вирусы из грязных рук.
Что делать, чтобы прекратить касаться лица?
- Сломать эту привычку будет непросто, ведь такое поведение требует чрезвычайного самоконтроля. Начните напоминать себе о том, что не надо касаться своего лица немытыми руками.
- Если вы очень хотите это сделать – сложите руки и сделайте что-то другое с ними.
- В случае, если появился зуд – попробуйте проигнорировать это. Если это таки беспокоит – вымойте руки, коснитесь лица, а затем снова вымойте руки.
- Мойте руки для уничтожения микробов, или используйте средства для дезинфекции рук, содержащие по меньшей мере 60% спирта.
- Протирайте телефон и поверхности, с которыми вы работаете. Для этого нужны очищающие салфетки.
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