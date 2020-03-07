Как побороть привычку трогать лицо руками: почему это опасно во времена эпидемии коронавируса

Из-за вспышки нового вида коронавируса медики рекомендуют часто и тщательно мыть руки, а также не трогать лицо, ведь в такой способ легко подхватить инфекцию. Часто такое прикосновение является привычкой – растирание глаз, носа или рта, которую ради собственной безопасности лучше сломать.

При критических заболеваниях одно неосторожное прикосновение от немытого пальца может начать процесс разрушения легких, почек и, в худшем случае, спровоцировать септический шок, сделать невозможным дыхание и тому подобное. Об этом пишет Los Angeles Times.

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Зная эту информацию, иногда трудно перестать касаться лица. Чаще всего это бывает спонтанно и человек этого не осознает. В одном исследовании речь шла о студентах-медиках, которые касались лица в среднем 23 раза в час.

Прикосновение к лицу связано с ощущением недовольства

Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале PLoS One, прикосновение к лицу на самом деле может быть связано с негативными чувствами, когда нам не удалось достичь цели или мы недовольны.

Таким образом прикосновение к лицу может помочь бороться с тревогой и дискомфортом, может успокоить.

Мы можем подумать, что мы хотим коснуться лица из-за ощущения зуда, но исследования показывают, что мы на самом деле делаем это, потому что нам неприятно или мы недовольны,

– говорится в исследовании.



Привычка касаться лица немытыми руками является опасной / Unsplash

Вирус на предметах быта

К сожалению, вещи, которых мы касаемся, также могут быть грязными и заразными. К примеру, смартфоны. В одном исследовании колонии бактерий были обнаружены на подавляющем большинстве мобильных телефонов медицинских работников (93%) и на смартфонах у обычных людей (58%).

Есть немало убедительных фактов, которые доказывают то, насколько легко вирусу попасть через касание лица.

Примером является вирус гриппа, который сохраняется на твердых поверхностях в больничных кабинетах больных гриппом. Вирус был найден на компьютерной мыши, рядом с кроватью, на стене, диване и одежде. В одном случае вирус выжил на поверхности даже после уборки помещения и проветривания в течение 72 часов до его тестирования.

Вирусы распространены в детских центрах. Они могут присутствовать на всех предметах пользования, даже на игрушках.

Маски не делают прикосновения к лицу безопасными

Хирургические маски не закрывают глаз. Поэтому человек может потереть глаза и перенести таким образом вирусы из грязных рук.

Что делать, чтобы прекратить касаться лица?

Сломать эту привычку будет непросто, ведь такое поведение требует чрезвычайного самоконтроля. Начните напоминать себе о том, что не надо касаться своего лица немытыми руками.

себе о том, что не надо касаться своего лица немытыми руками. Если вы очень хотите это сделать – сложите руки и сделайте что-то другое с ними.

В случае, если появился зуд – попробуйте проигнорировать это. Если это таки беспокоит – вымойте руки, коснитесь лица, а затем снова вымойте руки.

это. Если это таки беспокоит – вымойте руки, коснитесь лица, а затем снова вымойте руки. Мойте руки для уничтожения микробов, или используйте средства для дезинфекции рук, содержащие по меньшей мере 60% спирта.

Протирайте телефон и поверхности, с которыми вы работаете. Для этого нужны очищающие салфетки.

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