Как изменениями в интерьере преодолеть стресс: 5 простых способов

На самом деле, счастье – в маленьких деталях. Но когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохом настроении. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.

Издание Prevention отмечает, что изменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.

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1. "Заведите" комнатные растения

Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.

Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.

2. Повесьте картину

Именно приятный пейзаж или только вам понятная абстракция смогут порадовать своим видом. Картина с содержанием хороших для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.

Если найти такую картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.

3. Установите дома лайтбокс

Такая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс – это не только рекламная световая вывеска – его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце, только без ультрафиолета.

4. Добавьте больше красок

Настройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и обновления стен, а это может быть даже цвет ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.

Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации – персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.

5. Украсьте интерьер особыми предметами

Не зря на стены часто люди вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь сами такие вещи дарят им приятные эмоции. Поэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.

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