Как изменениями в интерьере преодолеть стресс: 5 простых способов

364 Читати новину українською
Как побороть стресс, изменив интерьер в доме: 5 способов
Как побороть стресс, изменив интерьер в доме: 5 способов / pixabay.com

На самом деле, счастье – в маленьких деталях. Но когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохом настроении. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.

Издание Prevention отмечает, что изменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.

Смотрите также: 5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире

1. "Заведите" комнатные растения

Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.

Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.

2. Повесьте картину

Именно приятный пейзаж или только вам понятная абстракция смогут порадовать своим видом. Картина с содержанием хороших для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.

Если найти такую картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.

3. Установите дома лайтбокс

Такая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс – это не только рекламная световая вывеска – его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце, только без ультрафиолета.

4. Добавьте больше красок

Настройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и обновления стен, а это может быть даже цвет ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.

Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации – персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.

5. Украсьте интерьер особыми предметами

Не зря на стены часто люди вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь сами такие вещи дарят им приятные эмоции. Поэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.

Читайте также: Дизайн маленькой кухни: 5 советов, как увеличить пространство

blog_ava
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня
11832
Теги: LifeStyle Здоровье Новости недвижимости Здоровая жизнь Советы Идеи для интерьера Декор и дом Дизайн
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
сегодня 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 180
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 302
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 709
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1645
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
763
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 989
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук