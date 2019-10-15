Как побороть в себе ревность

Ревность отравляет жизнь не только вам, но и вашему партнеру. Если избавиться от этих эмоций, находиться в отношениях станет намного проще.

С чувством ревности нужно бороться с самых первых проявлений, ведь это точно не удержит человека, скорее наоборот, сообщает Men's Life.

Читайте также: Психологи назвали простую фразу, которая поможет спасти отношения

Почему возникают ревность

Психологи считают, что чувство ревности порождается страхом быть одиноким. Этот страх может иметь корни в раннем детстве, если родители часто оставляли вас одного или были в частых разъездах.

Если вы осознали, что так оно и было, стоит понять, что вы выросли, стали взрослым парнем или девушкой и можете позаботиться о себе самостоятельно. Не будьте зависимы от второй половинки и не пытайтесь покорить ее.

5 шагов к преодолению ревности

Не бойтесь, что кто-то переманит вашу вторую половину. Если человек действительно любит и вы его не обижаете – этого не случится. Если у кого-то из вас нет чувств – рано или поздно эти отношения все равно закончатся. Советуем наслаждаться моментом и не думать о плохом, ведь если вы постоянно безосновательно ревнуете, партнеру или партнерше это точно рано или поздно надоест.

Когда снова накрывает волна ревности, вспомните, может, в свое время именно то, из-за чего вы ревнуете, привлекло ваше внимание к этому человеку? Вам, очевидно, повезло найти такого человека и удержать его возле себя, и не в ваших интересах, если этот яркий огонек погаснет.

Если вы парень и ревнуете свою девушку из-за ее коммуникабельность – остановитесь. На самом деле, всем женщинам нравится, когда на них обращают внимание. Не нужно путать это с распущенностью, они таким образом просто поднимают себе самооценку. А вам советуем делать больше комплиментов девушке, ведь она выбрала именно вас – покажите, что это не зря.

Если ревность побороть сложно, поговорите с вашим партнером и поделитесь тем, что вас беспокоит. С большой вероятностью человек изменит свое поведение или вы сойдетесь на компромиссе.

Нередко люди ревнуют друг друга к бывшим. Их может смущать мысль, что перед ними уже кто-то был и этого человека сильнее любили или он был лучше в постели. Так думать неправильно, ведь если отношения закончились, значит на это были причины и все в прошлом.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.