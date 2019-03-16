Как побороть весеннюю депрессию: три действенные советы

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Как бороться с весенней депрессией
Как бороться с весенней депрессией / Фото из открытых источников

С приходом весеннего тепла и солнца многие становятся менее активными, чувствуют упадок сил, усталость и постоянную сонливость. Эта депрессия – следствие зимних холодов, ведь организм истощен простудами и ему не хватает витаминов.

Чтобы вернуть силы и активную жизнь можно начать принимать витамины и есть больше свежих первых овощей и фруктов. Также, можно начать ходить в спортзал, следить за режимом дня и больше гулять. Однако, не всегда и не всем такие изменения образа жизни помогают победить весеннюю хандру, пишет The Health Magazine.

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Как бороться с весенней депрессией?

1. Больше ходить пешком.

Организму в весенний период необходим свежий воздух и солнечный свет, которого очень не хватало зимой. Чем больше времени будете гулять на улице – тем полезнее для самочувствия. Можно ходить пешком на работу, до ближайшей станции метро или маршрутки, устраивать долгие прогулки на выходных.


Чтобы избежать весенней депрессии стоит больше гулять на свежем воздухе

Так, ученые отмечают, что владельцы собак меньше страдают от депрессий, ведь им ежедневно в любую погоду приходится гулять со своим любимцем.

2. Есть больше белковой еды.

Белок – один из лучших источников энергии и аминокислот. Он ускоряет метаболизм за счет интенсивного сжигания молекул жира, улучшает память, состояние ногтей, кожи, волос и улучшает настроение. Поэтому, специалист по питанию Массачусетской больницы Дебора Холлон советует ежедневно съедать минимум одно яйцо, йогурт и кусок жирного сыра. После такой сытной еды вряд ли захочется чего-нибудь сладкого, от которого быстро меняется настроение.

via GIPHY

В то же время, врач Иман Хаким из Университета Аризоны советует пить как можно больше белого чая. Он содержит мало кофеина, прекрасно утоляет жажду и способствует сохранению энергии. Кроме того, в рационе можно увеличить и так называемые источники гормонов счастья – шоколад, какао, мороженое, бананы и тому подобное.

3. Изменить привычки.

Психологи отмечают: нужно периодически "встряхивать" свою жизнь и выходить из зоны комфорта. Не обязательно вносить кардинальные изменения в жизни – достаточно начать что-то делать по-новому или по-другому.

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Так, можно обновить плей-лист в телефоне, слегка изменить привычный ежедневный маршрут, съесть экзотический фрукт, или попробовать что-то новое – записаться на латиноамериканские танцы или начать изучать новый язык, чтобы расширить круг общения. Главное – чтобы вы получали от этого удовольствие, потому что в противном случае силы не будут восстанавливаться, а только иссякнут.

Также психологи советуют хотя бы раз в неделю выключать гаджеты и интернет. Взамен можно заняться медитацией.

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Теги: Психология Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Советы Депрессия
Источник: 24 Канал
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