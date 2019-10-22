Как поддерживать свой организм, когда на улице смог

Во время смога медики советуют избегать проветриваний и прогулок, а вместо горячих напитков лучше пить простую воду.

Медики говорят, что смог вреден для здоровья. Дым в воздухе может візвать раздражение глаз или носовой полости. Также затрудняет дыхание, может появиться кашель и головная боль.

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Поэтому медики советуют избегать проветриваний и прогулок. От духоты спасаться разве что включив кондиционер, но ни в коем случае не открывать окно.

Пите побольше воды. Сбалансировано питаться в этот период. Есть больше овощей и фруктов – это тоже улучшает силы нашего организма. Желательно употреблять натуральные молочные продукты. Для детей желательно их не выпускать в утреннее и вечернее время, не выходить с ними на прогулки на улице,

– пояснил заведующий отделом Центра общественного здоровья Анатолий Оперчук.

Синоптики прогнозируют, что такая дымка в Украине продержится еще несколько дней. Из-за смога такой густой туман так долго держится. И к этому приложили руку сами же люди. Потому что украинцы, несмотря на запрет, любят часто жечь листья и распылять химические удобрения.

Смотрите включение о последствиях химических удобрений:

В таком случае Центр Общественного здоровья Украины советует придерживаться простых, но действенных способов защиты себя и помещения от вредных выбросов в воздух.



Медики советуют пить больше воды во время смога

"Не открывайте свои форточки. А если уже открываете, то проветривать помещение. Возьмите противомоскитные сетки и смочите их немного содовым раствором. Он немного нейтрализует это. Делайте влажную уборку", – рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Анатолий Оперчук.

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