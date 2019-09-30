Как поддерживать здоровье своего сердца: советы Супрун

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Как заботиться о сердце
Как заботиться о сердце / completecareandsupport

Сердечно-сосудистые болезни не только влияют на качество и продолжительность жизни людей, а и являются одной из крупнейших причин смертности.

По данным ВОЗ, около 30% от всех смертей в мире вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 80% из которых – сердечный приступ и инсульт. Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, и как это сделать рассказала Ульяна Супрун.

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Как заботиться о сердце так, чтобы оно прослужило дольше

  • Здоровый образ жизни

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно избежать благодаря здоровому образу жизни и своевременному обращению к врачу.

Что увеличивает риски заболевания сердца?

  1. избыточный вес;
  2. недостаток физической активности;
  3. курение и употребление алкоголя;
  4. неполноценное питание;
  5. стресс;
  6. высокое давление.
  • Своевременные и регулярные визиты к своему семейному врачу​

Регулярно посещайте своего терапевта или семейного врача, а также проходите профилактические скрининги.

Кроме этого, вы можете рассчитать свои риски сердечно-сосудистых катастроф. Это можно сделать даже самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора.


Что делать при болях в сердце

  • Умение распознавать симптомы состояний сердца

В случае сердечного приступа или инсульта - каждая минута жизненно важна. Чем быстрее человек получит необходимую помощь, тем больше шансов на быструю реабилитацию и сохранение надлежащего качества жизни. Именно поэтому необходимо знать как действовать в каждом случае, а главное - вовремя вызвать экстренную медицинскую помощь.

  • Своевременный и регулярный прием лекарств​

Сейчас не существует других способов предотвратить осложнения инсульта, инфаркта, поражения почек и сосудистой деменции, кроме как соблюдение здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.

Постоянный прием лекарств должен нормализовать давление, поэтому нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты.

Что следует знать

Важно! Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями могут получать необходимые лекарства бесплатно или значительно дешевле по программе "Доступные лекарства". Их можно получить по электронному рецепту от врача.

Каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент бесплатно.

Центры работают ежедневно 24 часа в сутки. Их адреса по всей стране можно увидеть здесь.


Что делать, если болит сердце / Инфографика МЗ

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Теги: Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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