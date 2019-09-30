Как поддерживать здоровье своего сердца: советы Супрун
Сердечно-сосудистые болезни не только влияют на качество и продолжительность жизни людей, а и являются одной из крупнейших причин смертности.
По данным ВОЗ, около 30% от всех смертей в мире вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 80% из которых – сердечный приступ и инсульт. Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, и как это сделать рассказала Ульяна Супрун.
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Как заботиться о сердце так, чтобы оно прослужило дольше
- Здоровый образ жизни
80% преждевременных инфарктов и инсультов можно избежать благодаря здоровому образу жизни и своевременному обращению к врачу.
Что увеличивает риски заболевания сердца?
- избыточный вес;
- недостаток физической активности;
- курение и употребление алкоголя;
- неполноценное питание;
- стресс;
- высокое давление.
- Своевременные и регулярные визиты к своему семейному врачу
Регулярно посещайте своего терапевта или семейного врача, а также проходите профилактические скрининги.
Кроме этого, вы можете рассчитать свои риски сердечно-сосудистых катастроф. Это можно сделать даже самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора.
Что делать при болях в сердце
- Умение распознавать симптомы состояний сердца
В случае сердечного приступа или инсульта - каждая минута жизненно важна. Чем быстрее человек получит необходимую помощь, тем больше шансов на быструю реабилитацию и сохранение надлежащего качества жизни. Именно поэтому необходимо знать как действовать в каждом случае, а главное - вовремя вызвать экстренную медицинскую помощь.
- Своевременный и регулярный прием лекарств
Сейчас не существует других способов предотвратить осложнения инсульта, инфаркта, поражения почек и сосудистой деменции, кроме как соблюдение здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения.
Постоянный прием лекарств должен нормализовать давление, поэтому нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты.
Что следует знать
Важно! Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями могут получать необходимые лекарства бесплатно или значительно дешевле по программе "Доступные лекарства". Их можно получить по электронному рецепту от врача.
Каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент бесплатно.
Центры работают ежедневно 24 часа в сутки. Их адреса по всей стране можно увидеть здесь.