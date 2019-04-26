Как подготовиться к экзаменам: инструкция

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Как подготовиться к экзаменам
Как подготовиться к экзаменам / pixabay.com

Сессия все ближе, научный руководитель напомнил о дипломе, а вы весь семестр бездельничали и откладывали обучение на потом? Не беспокойтесь, все еще можно спасти.

Еще не поздно выделить время на подготовку к экзаменам, утешает читателей колумнистка студенческой газеты Columbia Daily Spectator Мишель Чжуан.

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Воспользуйтесь планировщиком. Составить график обучения можно в любом удобном приложении: календаре Google, календаре для рабочего стола или даже Excel. Выделите определенное количество часов на каждый предмет. Оставьте как минимум 2 часа в день на отдых. Постарайтесь не сбиваться с темпа и не отвлекаться надолго.

via GIPHY

Чередуйте обучение и отдых. Попробуйте "метод помидора": определить задачу, которую будете выполнять, поставьте таймер на 25 минут и тщательно работайте, пока не услышите сигнал. Если вы отвлеклись на какую-то мысль, запишите ее и продолжайте работать. Затем возьмите короткую паузу – до пяти минут, а после четвертого "помидора" сделайте долгий перерыв – до получаса. Кстати, есть бесплатный сервис "Помидорный таймер", который помогает применять эту технику.

Еще один метод: 52 минуты работать, 17 минут отдыхать не находясь у экрана. Именно так, по наблюдениям японских ученых, люди концентрируют внимание лучше.

Між заняттями потрібно відпочивати
Между занятиями нужно отдыхать

Отдыхайте как следует. Короткие чайные паузы, разминка, перерыв на новую серию "Игры престолов" или любой другой ритуал – то, что нужно мозгу, чтобы переварить информацию. Не забывайте о полезных перекусах, прогулках, общении с друзьями, потому что превратитесь в одичавшего ботана. А если получится вздремнуть между занятиями, гордитесь собой – вы овладели искусством тайм-менеджмента в совершенстве.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Здоровая жизнь Советы Образование
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