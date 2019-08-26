Как подготовиться к операции под наркозом

Любая анестезия, местная или общая (последнюю еще называют наркозом), – это медикаментозное вмешательство в организм, которое помогает избежать болевого стресса.

В ответ на болевой импульс из травмированной зоны в коре головного мозга происходит осознание боли. Чтобы не допустить этого, нужно блокировать нервные окончания. Так и работает анастезия, пишет wonderzine.

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Что делать перед операцией?

В зависимости от типа вмешательства нужно пройти назначенные обследования, обычно это анализы крови, ЭКГ, а иногда, например, УЗИ нижних конечностей, чтобы исключить наличие тромбов, а также отказаться от алкоголя и приема некоторых лекарств за определенное время до операции.

Если результаты анализов удовлетворяют врача, он подтвердит проведение плановой операции. В этой ситуации используют препараты с мягким действием и выход из наркоза обычно проходит безболезненно. Стоит учитывать, что во время операции могут происходить такие процессы, как перепады артериального давления.



Не стоит бояться современной анестезии

Но работа анестезиолога не прекращается после введения пациента в наркоз. Во время всей операции врач контролирует глубину анестезии и активность головного мозга. Используется и так называемая нейропротекция – защита нервных клеток с помощью определенных лекарств.

Неприятные последствия после выхода из наркоза – нарушение памяти, рассеянность, галлюцинации – обычно бывают при экстренных операциях, когда нужно действовать очень быстро, например при большой потере крови в результате автокатастрофы.

В этих случаях применяют препараты с гипнотическим, то есть снотворным действием, которые могут давать такие побочные эффекты. С особой тщательностью врача следует подбирать препараты для обезболивания тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыхательной системой, почечная недостаточность, гормональные нарушения и сахарный диабет.

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