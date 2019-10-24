Как подготовиться к приему дерматолога

Главная задача дерматолога – правильно поставить диагноз и назначить лечение. Пациент может помочь врачу в этом.

Для реализации этих задач и максимальной успешности консультации, подготовка пациента к встрече с врачом не менее важна, чем подготовка врача, рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Не удивляйтесь, если дерматолог попросит вас раздеться полностью, захочет осмотреть кожу головы и полость рта, если вас беспокоит только сыпь на пятке. Для корректной диагностики важно оценить состояние всей кожи пациента, а также состояние слизистой оболочки, волос и ногтей. Иногда в процессе такого осмотра выявляются важные находки, на которые сам пациент не обращал раньше внимание.



К приему у дерматолога нужно подготовиться

Перед приемом врача не рекомендуется использовать косметику, любые кремы, мази или красящие растворы, так как это может осложнить диагностику.

Для уточнения диагноза дерматолог может провести ряд простых проб, например, потереть кожу скребком, нанести локально раствор йода, посветить лампой Вуда, осмотреть кожу с помощью дерматоскопа. Если есть подозрение на инфекционный процесс, при осмотре врач может сразу провести забор анализов для исследования (взять соскоб или мазок из высыпаний). Не стесняйтесь спрашивать, что и зачем делает врач при осмотре, если вам не понятны его действия.

Какие вопросы может задать дерматолог?

Не стоит недооценивать значение анамнеза в постановке диагноза. Чтобы правильно интерпретировать результаты осмотра, врачу нужно знать ответы на ряд вопросов.

Попробуйте ответить на эти вопросы заранее перед приходом к врачу: ⠀

Как давно появились высыпания? ⠀ С чем вы связываете начало заболевания? Как видоизменялась сыпь со временем? Сопровождалась ли сыпь субъективными ощущениями? Отмечаете ли изменения в зависимости от тех или иных факторов? Пробовали ли вы уже какие-то методы лечения или народные средства? Если да, то чем и как долго проводилось лечение, и каков был результат? Были ли какие-либо другие проблемы с кожей \ волосами \ ногтями в прошлом? Были ли кожные заболевания у кого-то из членов семьи (в том числе у бабушек \ дедушек и др)? Есть ли какие-то сопутствующие заболевания, аллергические реакции? Какие лекарства и в каких дозах принимаете?

Чем больше информации предоставит пациент, тем выше вероятность успешной постановки диагноза и подбора правильной тактики лечения. Не стоит играть в партизан, ибо цель у вас одна – здоровая кожа.

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