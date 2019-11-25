Как подготовиться к приему уролога

Уролог – врач, который лечит заболевания мочевой и половой системы. У многих пациентов эти болезни вызывают стыд, поэтому стоит знать как подготовиться к встрече со специалистом.

Если вы придете на прием подготовленным, это существенно сократит время пребывания в клинике и количество посещений врача, рассказал дерматовенеролог, уролог Сергей Ленкин.

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Что нужно сделать перед встречей с урологом?

1. Возьмите с собой медицинскую документацию. Результаты анализов, обследований, которые прошли раньше. Они помогут врачу сразу увидеть полную картину вашего заболевания, а вас избавят от повторного прохождения некоторых обследований. Также это позволит оценить прогрессирование заболевания.

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2. Проведите гигиену. Не используйте мыло, гели или различные антисептические препараты, поскольку это может повлиять на результаты лабораторного обследования.

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3. Освободить кишечник. Ректальное обследование предстательной железы – необходимый этап урологического осмотра для мужчин. Чтобы оно прошло успешно, необходимо заранее опорожнить кишечник.

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4. Возьмите с собой негазированную воду (0,5-1 л). Вода пригодится, если нужно делать УЗИ мочевого пузыря. По этой же причине рекомендуется воздержаться от мочеиспускания за несколько часов до осмотра. Наполненный мочевой пузырь существенно сэкономит ваше время.



Важна коммуникация врача и пациента

⠀5. Исключите из рациона пищу и напитки, которые провоцируют повышенное газообразование:

горох, чечевицу и другие бобовые;

свежие овощи, ягоды, фрукты;

молочные и кисломолочные продукты.

Также под запретом алкоголь.

6. Воздержитесь от полового акта за 1-3 дня до осмотра. В этом случае врач сможет взять необходимые анализы (мазки и соскобы со слизистой половых органов и органов выделения) на первом же приеме. Это правило необходимо для того, чтобы анализ на скрытые половые инфекции был точным.

7. Не проходите рентгеновское обследование в течение 14 дней.

8. Не принимайте антибактериальные препараты в течение 30 дней до посещения уролога.

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