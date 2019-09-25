Как подготовиться к прививке от гепатита В: план действий

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Прививка от гепатита
Прививка от гепатита

Прививка от гепатита В нужна всем. Каждый человек может встретиться с этой опасной и заразной инфекцией.

Чтобы не бояться во всех непонятных ситуациях, просто нужно сделать прививку заранее, рассказала инфекционист Дарья Паниева.

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Перед началом вакцинации желательно получить ответы на 3 вопроса, касающиеся гепатита В:

Болею? Для этого понадобится сдать кровь на австралийский антиген – HBsAg. Отрицательный анализ свидетельствует о том, что вируса в организме нет, а значит – нет и болезни.

Болел? О перенесенном в прошлом гепатите В свидетельствуют антитела к HBcorAg (anti-HBcor), которые сохраняются в организме на всю жизнь даже после выздоровления. В 50-70% случаев острый гепатит протекает бессимптомно, поэтому вы можете и не догадываться, что болели.

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Прививка от гепатита В нужна всем

Привит? Вакцинация от гепатита В в Украине является обязательной с 2000 года. Если вы не знаете, были ли привиты – нужно сдать антитела к HBsAg (anti-HBs). Если все 3 анализа отрицательные, то показана вакцинация по схеме 0-1-6 (2 дозы с интервалом в месяц и еще одна через полгода от первой).

Необходимости в рутинной ревакцинации нет, но если вы были раньше привиты, а уровень антител к HBsAg при обследовании оказался менее 10-12 мМЕ\мл, то можно ввести ОДНУ дополнительную дозу вакцины (не все три, только одну).

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Теги: Медицина Здоровье Лечение Новости Здоровье Здоровая жизнь Вакцинация
Источник: Здоров'я 24
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