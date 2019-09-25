Как подготовиться к прививке от гепатита В: план действий

Прививка от гепатита В нужна всем. Каждый человек может встретиться с этой опасной и заразной инфекцией.

Чтобы не бояться во всех непонятных ситуациях, просто нужно сделать прививку заранее, рассказала инфекционист Дарья Паниева.

Читайте также: Гепатиты А, В и С: первые симптомы, лечение, профилактика

Перед началом вакцинации желательно получить ответы на 3 вопроса, касающиеся гепатита В:

Болею? Для этого понадобится сдать кровь на австралийский антиген – HBsAg. Отрицательный анализ свидетельствует о том, что вируса в организме нет, а значит – нет и болезни.

Болел? О перенесенном в прошлом гепатите В свидетельствуют антитела к HBcorAg (anti-HBcor), которые сохраняются в организме на всю жизнь даже после выздоровления. В 50-70% случаев острый гепатит протекает бессимптомно, поэтому вы можете и не догадываться, что болели.



Прививка от гепатита В нужна всем

Привит? Вакцинация от гепатита В в Украине является обязательной с 2000 года. Если вы не знаете, были ли привиты – нужно сдать антитела к HBsAg (anti-HBs). Если все 3 анализа отрицательные, то показана вакцинация по схеме 0-1-6 (2 дозы с интервалом в месяц и еще одна через полгода от первой).

Необходимости в рутинной ревакцинации нет, но если вы были раньше привиты, а уровень антител к HBsAg при обследовании оказался менее 10-12 мМЕ\мл, то можно ввести ОДНУ дополнительную дозу вакцины (не все три, только одну).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.