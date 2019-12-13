Как подготовиться к сексу во время месячных

Тему менструации привыкли замалчивать и считают ее неудобной. Многие женщины не могут решиться на секс в это период. Но на самом деле, ничего страшного в этом нет.

В некоторых случаях секс во время менструации может быть полезным, пишет wonderzine. Но как к нему правильно подготовиться?

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Определитесь, хотите ли вы этого

Секс должен быть добровольным. И это нормально, если во время месячных вам его не хочется. Но есть и те женщины, у которых либидо во время менструации усиливается. Если это о вас, но вы беспокоитесь о вреде, проконсультируйтесь с гинекологом. Серьезных медицинских противопоказаний почти нет.

Поговорите с партнером

Большинство мужчин считают секс во время менструации приемлемым, но есть и такие, которым неприятно, поэтому стоит обсудить этот вопрос заранее.



Не всем женщинам хочется секса во время менструации/ unsplash.com

Выберите то, что подходит именно вам

Многие женщины во время месячных испытывают боль. Но оргазм может пойти на пользу. Выброс эндорфинов работает, как обезболивающее, а сокращение мышц матки способствует более быстрому отторжению слизистой оболочки. Возможно, для достижения оргазма вам не нужно проникновение. Выберите свою технику, которая для вас наиболее приятная.

Позаботьтесь о гигиене

Часто женщины отказываются от секса во время месячных из-за страха испачкаться. В качестве решения можно рассмотреть темное постельное белье или влажные салфетки.

Контрацепция тоже важна

Хотя фертильность во время месячных снижается, секс все же может вызвать беременность, поэтому не забудьте о контрацепции. Также в период менструации открыта шейка матки, которая является мишенью для вирусов и бактерий. Поэтому презерватив желателен даже с постоянным партнером.

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