Как поднять уровень гормона счастья без лекарств

Увеличить уровень дофамина можно и без применения различных лекарств или неправильных продуктов. Методы достаточно просты и эффективны.

Эти простые методы помогут избежать проблем с настроением, вниманием, памятью и мотивацией, пишет "Медикфорум".

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Во-первых, ешьте больше продуктов с высоким содержанием тирозина – аминокислота способна превращаться в организме в гормон удовольствия. Также его можно получить из другой аминокислоты – фенилаланин.

Оба этих компонента содержатся в продуктах с животным и растительным белком: яйцах, рыбе, бобовых, курице, авокадо, орехах, бананах, говядине, индейке, молочной продукции. Они должны составлять большую часть вашего ежедневного рациона.

Во-вторых, не пейте кофе. Действительно, он отлично бодрит, но при этом уровень дофамина снижается после мгновенного всплеска. Поэтому лучше отказаться от напитков с кофеином.



Кофе уменьшает уровень гормона счастья

В-третьих, используйте медитацию для того, чтобы увеличить уровень дофамина. Многочисленные исследования показывают, что этот метод способен увеличить уровень гормона удовольствия - у человека улучшается настроение и внимание.

В-четвертых, исключите из рациона вредные жиры. Как правило, большая часть вредных жиров содержится в молочных продуктах, животном жире, сладостях и фастфуде. А жиры могут заблокировать передачу сигналов дофамина в головной мозг.

В-пятых, качественный сон. Сон очень влияет на уровень дофамина. Выспанный человек чувствует себя намного лучше. Дело в том, что во время сна естественный путем увеличивается выработка гормона удовольствия. А вот из-за его нехватки или плохого сна можно существенно навредить себе – снизить концентрацию дофамина.

Также увеличивают уровень гормона счастье:

Музыка, которая вам нравится; Массаж; Прогулки на свежем воздухе; Солнце; Физическая активность; Повышение уровня магния в организме.



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