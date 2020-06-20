До лета осталось всего несколько недель, и многие стали задумываться о похудении. Конечно, все сразу бросаются к быстрым методам, но такие ли они безопасные для здоровья?

Сайт "24" решил напомнить, как правильно худеть, и почему такие диеты бесполезны. Особенно важно об этом вспомнить сегодня, ведь именно 6 мая – Международный день без диет.

Читайте также: Ключ к счастью: ученые исследовали пользу черного шоколада

Почему диеты опасны?

Начать можно с наиболее известного факта – примерно 95 процентов людей, которые садятся на диету, через год после окончания процесса или набирают тот же вес, или даже больший

Так с какими же еще медицинскими проблемами сталкивается человек, который придерживается той или иной диеты?

Диеты – это яд 21-го века,

– отмечает британский профессор психологии ожирения Бен Флетчер.

Рассмотрим наиболее известные и опасные диеты.

Почему диеты плохо влияют на здоровье

Диета Аткинса

Суть этой диеты – в уменьшении количества углеводов, а это сахар, хлебобулочные изделия, макаронные изделия, каши и прочее. Неупотребление этих продуктов приводит к тому, что организм перестает вырабатывать инсулин, который превращает их в жир. По задумке автора диеты, должен произойти обратный эффект: меньше углеводов – меньше жира.

Действительно, результаты диеты Аткинса впечатляют, особенно в первые недели. Но есть важные аспекты, на которые большинство не обращает внимания. Эта диета – образ жизни, а не на несколько недель. Если вы вернетесь когда-нибудь хоть на одну неделю к привычному питанию, все килограммы также придут к вам, но с плюсом и проблемами со здоровьем.

Читайте также: Ученые назвали лекарства, употребление которых провоцирует слабоумие

Самым интересным является то, что автор такого способа питания предполагает обязательное отсутствие спортивных нагрузок. И этому есть объяснение: при ограниченном употреблении углеводов организм переходит на кетогенное состояние, при котором жирами, конечно, могут питаться почки, но не мозг и печень. К тому же слишком большое количество кетонов приводит к тому, что наш умный организм пытается очиститься от них, вымывая при этом калий и натрий, что может вызвать обезвоживание или сердечную аритмию. Также диета повышает риск возникновения разнообразных опухолей, проблем с кроветворением, повышения холестерина до опасного количества.

Диета Аткинса плохо повлияла и на самого основателя, который умер в 72 года из-за осложнения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, связанного непосредственно с ожирением. Перед смертью Аткинс весил около 116 килограммов при росте 180 сантиметров, хотя за несколько месяцев до смерти доктор весил не более 90 килограммов.



Доктор Аткинс

Диета Дюкана

Еще одна очень популярная сейчас диета. Ее разработал французский доктор Пьер Дюкан. Он делает акцент на белковой пище, а в первый этап диеты вообще исключает любые другие продукты. Схема реакции организма при этом очень похожа на описанную выше. И опять же, человеку, который сидит на этой диете, придется так питаться всю жизнь, иначе вернется не только привычный вес, но и плюс несколько кило.



Диета Дюкана

Главный минус этой диеты – несбалансированность питательных веществ. Даже сам автор такого питания отмечает необходимость ежедневного употребления витаминов, минералов и пищевых добавок.

Один из негативов, к которым приводит диета Дюкана и отказ от жиров и углеводов – это невозможность забеременеть, нарушения в менструальном цикле, гормональные сбои, преждевременное старение, проблемы с почками, и тому подобное.

Читайте также: Чем полезна черная смородина для здоровья: неожиданные факты

Питьевая диета

Эта диета заключается в том, что надо много пить воды и употреблять исключительно жидкие блюда. Из-за такого питания организм не получает пищевых волокон. Плюс человек не получает нужного количества дневной нормы витаминов и минералов.

После такой диеты человек будет иметь проблемы со здоровьем в виде нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.



Питьевая диета также не полезна

Все виды монодиет

Монодиета – человек ест в течение длительного времени только один вид продуктов. Какой – зависит от прихоти того, кто писал в интернете об этой диете.

Как монодиеты влияют на организм

Кроме того, от чего страдают все, кто сидит на любой диете – недостатка витаминов в организме, именно эти диеты очень часто вызывает всевозможные аллергические реакции и дерматиты.

Читайте также: Ученые назвали продукт, который сможет преодолеть ожирение

Диета по Брэггу

Голодание – это и есть диета по Полю Брэггу. Как мы уже писали ранее, сахар очень важен для нашего мозга. Так, нервные клетки живут только, если в крови поддерживается нормальный уровень сахара. Поэтому первое, что почувствуют люди, которые голодают – плохое настроение, депрессивные состояния и так далее.

Голодание

При голодании организм не получает ни глюкозы, ни белков, ни жиров. Соответственно все необходимые "ингредиенты" для нормального функционирования он берет из мышечной ткани, тем самым разрушая ее. Параллельно он запасается жиром, потому что "думает", что человек умирает. Тогда, возвращаясь из голодовки в привычный образ питания, человек набирает свои килограммы обратно, да еще и набирает сверху.

Диета по Шелтону

Другими словами – раздельное питание, о котором слышал, наверное, каждый человек. Белки и углеводы необходимо употреблять отдельно, разделять – в этом и суть такой диеты.

Раздельное питание

Здесь все просто: раздельного питания не может существовать в природе, ведь есть определенное количество продуктов, в которых есть и белки, и углеводы. Для примера можно привести бобовые.

Читайте также: Как не набрать лишний вес во время беременности: полезные советы

"Сладкие" диеты

Тут вообще непонятно, какой "умный" человек придумал такую диету. Это очень вредно, да еще и снижает вес тела всего на несколько дней. А потом человек стремительно набирает килограммы.

"Сладкая" диета – плохая диета

В общем, все диеты вызывают стресс для организма, который уходит в депрессии, нервные срывы и тому подобное. Также существенно снижается количество витаминов и микроэлементов, что вызывает проблемы с иммунитетом.

Как все же правильно худеть?

Во-первых, всегда стоит помнить золотое правило – худеть можно максимум на 1-2 килограмма в месяц без риска получить проблемы со здоровьем.

Во-вторых, чтобы худеть, действительно стоит уменьшить количество сахара, а еще лучше – от самого сахара отказаться, а заменить его на натуральные сладости – сухофрукты, фрукты, готовить домашнюю выпечку.

Количество жиров тоже стоит уменьшить, но при этом заменить их на растительные – оливковое, кокосовое масла, например.

Также стоит уменьшить количество хлебобулочных изделий в рационе. Вообще, всякие бутерброды с колбасой не являются полезными.

Одним словом, надо заменить привычное питание на полезное и вы начнете худеть. Лучше всего употреблять как можно больше овощей.

Лучшее блюдо для тех, кто худеет – овощные салаты

В-третьих, никто не сможет нормально похудеть без риска для здоровья без спорта. Это не должны быть обязательно силовые упражнения в зале, если вы не любите качаться. А если не являетесь, скажем, любителем бега, можно заменить его на занятия в бассейне, например, аквааэробику. Если же все виды тренировок является для вас бессодержательными, то всегда можно заняться танцами.

Без соблюдения этих трех правил похудеть, не нанося вред здоровью, не получится.

Читайте также: 60 дней вообще без сахара – что из этого получилось?