Как похудеть раз и навсегда: эффективные принципы

Люди ставят перед собой разные цели по похудению. К примеру, одни стремятся похудеть к лету, другие просто ограничивают свой рацион время от времени, чтобы оставаться в форме, а третьи – хотят похудеть и не возвращаться к прежнему весу.

Здоровое и стройное тело – это реальная цель, которую можно достичь. Нутрициолог Светлана Никитчук назвала основные принципы, которые помогут избавиться от предыдущего веса раз и навсегда.

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1. Забудьте о слове "диета". Вам нужен полноценный сбалансированный рацион, соответствующий вашему вкусу и бюджету. Для этого нужно правильно составить режим питания без дефицита витаминов и микроэлементов. И главное, чтобы вы чувствовали себя с этим рационом комфортно, а не испытывали определенные ограничения.

2. Вам не нужен абонемент в тренажерный зал. Достаточно будет тренировок дома трижды в неделю по 20–30 минут. Также можно бегать или заниматься быстрой ходьбой.

Если же вы не можете тренироваться дома из-за состояния здоровья, то диетолог советует проходить ежедневно 10 тысяч шагов.

3. Ставьте реальные цели – 3–4 кг в месяц. Считайте, сколько месяцев будет длиться ваша работа. Настройтесь на долгосрочные изменения и на то, что все получится.

4. Меняйте продуктовую корзину. Изменения должны быть не временными, а навсегда.

Важно изменить привычки в еде и пищевое поведение. И не думайте, что правильный рацион – это невкусные продукты.

5. В процессе похудения изучаем все вопросы в сфере питания:

КБЖВ (калории, белки, жиры и углеводы) что это и для чего?

Что такое базовый обмен?

Как уходит жир?

Подходите осознанно к этому процессу, вам нужно понимать, что происходит в организме, когда, к примеру, вам хочется съесть чего-то вредного.

6. После снижения веса повышаем количество калорий. Но при этом нужно оставаться на здоровых продуктах. Нужно грамотно и плавно выйти из диетического питания и перейти на основное.

7. Удерживайте вес, четко контролируя и корректируя его 3 года.

8. Празднуйте победу. Вам удалось снизить вес и теперь он останется таким навсегда, если вы будете придерживаться правильного рациона.

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