Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция

В Украине с 2017 года работает сервис Liki24.com, который занимается поиском и доставкой медикаментов. Благодаря ему вы можете найти аптеку, где лекарства имеют самую низкую цену и заказать доставку или забрать препараты самому, сэкономив до 30%.

У каждого в жизни возникали ситуации, когда вы не могли найти необходимые лекарства. Или замечали, что цены на одинаковые препараты в соседних аптеках отличается в разы. Сейчас вам уже не нужно исследовать все фармзаведения города, тратить время на поиски лекарств по лучшей цене, и стоять в очередях. Это все можно сделать через сервис Liki24.com.

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CEO Liki24 Антон Авринский "Наша цель, сделать так, чтобы лекарства были доступными. Чтобы больше людей смогли получить препараты по меньшей стоимости, даже в тех аптеках, где они покупают обычно .

Как работает сервис Liki24?

Купить лекарства можно в двух режимах: "доставка курьером" и "заберу сам". Эти два способа имеют множество преимуществ перед самостоятельной покупкой лекарств в аптеке.

Доставка

Вы можете заказать несколько препаратов, а курьеры компании купят их в дешевых аптеках, даже если они будут в разных концах города. Это поможет существенно снизить стоимость лекарств и сэкономить ваше время. Доставка осуществляется в тот же день, когда вы заказали. Стоимость услуги колеблется от 50 до 100 гривен.

Заберу сам

А если вы выбрали самовывоз из аптеки, то система покажет, где самая выгодная цена и поможет забронировать лекарства и благодаря специальной скидке от сервиса вы сэкономите от 5 до 30%. Или, например, вы уже стоите в очереди в аптеке, которая ближе к вашему дому и если воспользуетесь опцией "заберу сам", то также получите скидку.

То есть сервис помогает решить три основные проблемы при покупке лекарств:

Разница цен в разных аптеках.

Отсутствие доставки.

Отсутствие лекарств в аптеках.

Как заказать лекарства?

Зайдите на сайт, добавьте в корзину все необходимые препараты. Выберите способ получения лекарств: "доставка" или "заберу сам". Получите все со скидкой до 30%.



В базе сервиса больше 30 тысяч препаратов

Почему в аптеках так сильно отличается цена на одинаковые препараты?

Есть три основных фактора, которые влияют на стоимость лекарств.

Цена закупок . Чем больше аптека закупает, тем лучшие условия для них предоставляет поставщик.

. Чем больше аптека закупает, тем лучшие условия для них предоставляет поставщик. Расположение . Аптеки в центре города больше платят за аренду помещения, чем на окраинах. Поэтому и наценка на лекарствах будет меньше

. Аптеки в центре города больше платят за аренду помещения, чем на окраинах. Поэтому и наценка на лекарствах будет меньше Бонусы за объемы продаж. Если аптека продает много лекарств, то фармпроизводители предлагают для них более выгодные условия для закупок. Поэтому можно уменьшить стоимость препаратов. Благодаря этому Liki24 получают скидку от аптек, потому что увеличивают объемы их продаж.

Где можно воспользоваться сервисом?

Опция "заберу сам" работает по всей стране. К системе подключено более 4000 аптек в 1000 населенных пунктах.

Доставка лекарств работает в 9 городах: Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Ивано-Франковск, Винница Полтава и Запорожье. Но Liki24 не возят вакцины, рецептурные препараты, или с содержанием наркотических веществ. Их можно заказать лишь в режиме "заберу сам".

Сайт будет полезным для всех украинцев, которые покупают товары в аптеках, не только лекарства, но и косметику, средства гигиены и другие товары.

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