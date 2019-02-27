Как получить бесплатные лекарства через электронный рецепт: пошаговая инструкция

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Как воспользоваться программой "Доступные лекарства"
Как воспользоваться программой "Доступные лекарства" / pixabay.com

С апреля лекарства по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронным рецептам, выписанным семейными врачами, терапевтами и педиатрами через электронную систему здравоохранения.

Для этого в аптеках-участницах программы будет установлено специальное программное обеспечение, и они подпишут договоры с Национальной службой здоровья.

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Как получить лекарства по программе " Доступные лекарства":

  1. Пациент записывается и приходит на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация. Важно! Пациент должен обратиться именно к своему врачу. Если вы еще не подписали декларацию, это стоит сделать. Без декларации воспользоваться программой "Доступные лекарства" будет невозможно.
  2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.
  3. При выписке электронного рецепта врач вместе с пациентом должны проверить, является ли номер мобильного телефона, указанный в декларации, актуальным и принадлежит ли пациенту. Врач должен назвать вам код мобильного оператора и последние цифры номера.
  4. После проверки номера телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.
  5. На мобильный телефон пациента приходит смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание СМС: "Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ".
  6. Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства". Называет работнику аптеки номер рецепта.
  7. Работник предлагает пациенту лекарственные средства, которые имеются в данной аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".
  8. Пациент выбирает одно из лекарственных средств, называет четырехзначный код подтверждения и получает свои лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарство там.

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Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лекарства Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
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