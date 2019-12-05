Как получить достаточно витамина D осенью и зимой

Одним из недостатков осени и зимы является убывание дня. Невесело просыпаться, когда на улице еще темно, а также в темноте каждый день уходить из своего офиса. Именно такие условия могут существенно снизить количество витамина D в организме.

Витамин D – жирорастворимый витамин, который является ключевым для поддержки минералов, таких как кальций и фосфор, объяснила The Independent диетолог Раймона Ламберт.

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Он также помогает поглощать кальций, который играет важную роль в формировании и поддержании крепких костей,

– добавляет эксперт.

Наш основной источник витамина D – это солнечный свет.

Чем полезен витамин D

По словам Ламберт, есть четыре основных преимущества витамина D:

Он помогает всасыванию кальция и фосфора.

Он укрепляет кости.

Он улучшает развитие и функции мозга.

Он может уменьшить воспаление.

Недостаток витамина D может привести к болезням, таким, как рахит у детей и остеомаляция у взрослых.

Другие признаки дефицита витамина D могут проявляться как постоянный кашель и простудные заболевания, усталость, сезонное заболевание, плохое состояние здоровья костей и зубов и постоянно плохое настроение.

Как указывает Ламберт, "каждый человек уникален, поэтому количество витамина может отличаться из-за биологическую потребность вашего тел".



Витамин D укрепляет кости, однако его нельзя употреблять только для профилактики

Как можно Получить витамин D без солнца?

Для этого вам следует пересмотреть рацион. Убедитесь, что вы едите правильные продукты.

Основные источники витамина D в продуктах:

Жирная рыба, лосось, сардины. Апельсиновый сок. Злаки. Красное мясо. Желток. Сыр. Тофу. Обогащенные продукты.

Диетолог советует проконсультироваться со своим врачом перед тем, как принимать добавки с витаминами. Также вы можете сделать анализ крови, чтобы выяснить уровень витамина D.

Всегда старайся есть разнообразную, питательную пищу с витамином D, который содержат продукты, такие как лосось, яйца и тофу. Но если вы сомневаетесь в том, достаточно ли этого в осенне-зимний период, посетите врача, чтобы получить совет относительно добавок, чтобы вы могли оставаться здоровыми,

- добавила Ламберт.

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