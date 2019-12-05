Как получить достаточно витамина D осенью и зимой

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Сыр тофу / Фото из открытых источников

Одним из недостатков осени и зимы является убывание дня. Невесело просыпаться, когда на улице еще темно, а также в темноте каждый день уходить из своего офиса. Именно такие условия могут существенно снизить количество витамина D в организме.

Витамин D – жирорастворимый витамин, который является ключевым для поддержки минералов, таких как кальций и фосфор, объяснила The Independent диетолог Раймона Ламберт.

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Он также помогает поглощать кальций, который играет важную роль в формировании и поддержании крепких костей,
– добавляет эксперт.

Наш основной источник витамина D – это солнечный свет.

Чем полезен витамин D

По словам Ламберт, есть четыре основных преимущества витамина D:

  • Он помогает всасыванию кальция и фосфора.
  • Он укрепляет кости.
  • Он улучшает развитие и функции мозга.
  • Он может уменьшить воспаление.
  • Недостаток витамина D может привести к болезням, таким, как рахит у детей и остеомаляция у взрослых.

Другие признаки дефицита витамина D могут проявляться как постоянный кашель и простудные заболевания, усталость, сезонное заболевание, плохое состояние здоровья костей и зубов и постоянно плохое настроение.

Как указывает Ламберт, "каждый человек уникален, поэтому количество витамина может отличаться из-за биологическую потребность вашего тел".


Витамин D укрепляет кости, однако его нельзя употреблять только для профилактики

Как можно Получить витамин D без солнца?

Для этого вам следует пересмотреть рацион. Убедитесь, что вы едите правильные продукты.

Основные источники витамина D в продуктах:

  1. Жирная рыба, лосось, сардины.
  2. Апельсиновый сок.
  3. Злаки.
  4. Красное мясо.
  5. Желток.
  6. Сыр.
  7. Тофу.
  8. Обогащенные продукты.

Диетолог советует проконсультироваться со своим врачом перед тем, как принимать добавки с витаминами. Также вы можете сделать анализ крови, чтобы выяснить уровень витамина D.

Всегда старайся есть разнообразную, питательную пищу с витамином D, который содержат продукты, такие как лосось, яйца и тофу. Но если вы сомневаетесь в том, достаточно ли этого в осенне-зимний период, посетите врача, чтобы получить совет относительно добавок, чтобы вы могли оставаться здоровыми,
- добавила Ламберт.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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