Как получить достаточно витамина D осенью и зимой
Одним из недостатков осени и зимы является убывание дня. Невесело просыпаться, когда на улице еще темно, а также в темноте каждый день уходить из своего офиса. Именно такие условия могут существенно снизить количество витамина D в организме.
Витамин D – жирорастворимый витамин, который является ключевым для поддержки минералов, таких как кальций и фосфор, объяснила The Independent диетолог Раймона Ламберт.
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Он также помогает поглощать кальций, который играет важную роль в формировании и поддержании крепких костей,
– добавляет эксперт.
Наш основной источник витамина D – это солнечный свет.
Чем полезен витамин D
По словам Ламберт, есть четыре основных преимущества витамина D:
- Он помогает всасыванию кальция и фосфора.
- Он укрепляет кости.
- Он улучшает развитие и функции мозга.
- Он может уменьшить воспаление.
- Недостаток витамина D может привести к болезням, таким, как рахит у детей и остеомаляция у взрослых.
Другие признаки дефицита витамина D могут проявляться как постоянный кашель и простудные заболевания, усталость, сезонное заболевание, плохое состояние здоровья костей и зубов и постоянно плохое настроение.
Как указывает Ламберт, "каждый человек уникален, поэтому количество витамина может отличаться из-за биологическую потребность вашего тел".
Витамин D укрепляет кости, однако его нельзя употреблять только для профилактики
Как можно Получить витамин D без солнца?
Для этого вам следует пересмотреть рацион. Убедитесь, что вы едите правильные продукты.
Основные источники витамина D в продуктах:
- Жирная рыба, лосось, сардины.
- Апельсиновый сок.
- Злаки.
- Красное мясо.
- Желток.
- Сыр.
- Тофу.
- Обогащенные продукты.
Диетолог советует проконсультироваться со своим врачом перед тем, как принимать добавки с витаминами. Также вы можете сделать анализ крови, чтобы выяснить уровень витамина D.
Всегда старайся есть разнообразную, питательную пищу с витамином D, который содержат продукты, такие как лосось, яйца и тофу. Но если вы сомневаетесь в том, достаточно ли этого в осенне-зимний период, посетите врача, чтобы получить совет относительно добавок, чтобы вы могли оставаться здоровыми,
- добавила Ламберт.
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