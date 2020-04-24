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Как получить группу инвалидности во время карантина: рекомендации Минздрава

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Как получить группу во время карантина / 5.ua

Все медико-социальные экспертные комиссии находятся в ограниченном режиме работы. Поэтому получить группу инвалидности можно заочно.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает 24 канал.

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По ее словам, фактически в начале действия карантинных мероприятий Министерство здравоохранения, согласно постановлению правительства, приняло решение и рекомендовало региональным департаментам здравоохранения перевести работу медико-социальных экспертных комиссий в ограниченный режим.

 
Ирина Микичак
"То есть наша основная рекомендация – широко использовать норму постановления правительства еще за 2009 год об установлении группы инвалидности заочно".

Она отметила, что основными в процессе коммуникации между комиссией и пациентом будут выступать семейные врачи.

"Нужно прислать все необходимые документы, никаких дополнительных госпитализаций не нужно делать. Если произойдут какие-то недоразумения, рекомендую звонить на горячие линии департаментов здравоохранения и Минздрава", – отметила заместитель министра.


Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Карантин в Украине 2020 Медицина Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение Здоровье
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