Как получить компенсацию за плохое лечение: инструкция

Каждый украинец, который недоволен работой врачей, имеет право получить компенсацию.

Пошаговую инструкцию, как действовать, когда ваш врач нарушил закон или нанес ущерб пациенту написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Для этого нужно написать письменное обращение – принести лично и попросить зарегистрировать, отправить по почте заказным письмом или по электронной почте с указанием адреса для ответа.

Что нужно указать в заявлении:

ФИО;

Место жительства;

Изложить суть вопроса и сформулировать требование;

Если вы хотите присутствовать при рассмотрении – укажите это;

Подпись и дату.

Кому направлять жалобы:

Главврачу с письменным заявлением (попросите зарегистрировать его) Если ситуация не решилась, то в департамент или управление здравоохранения вашего города или области; Если не удалось повторно – звоните на горячую линию местных органов исполнительной власти; Если ситуация остается нерешенной, обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545. Можно обратиться в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей (бесплатно). Если ситуация остается нерешенной, пациент имеет право обратиться в суд. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Если же вы не согласны с решением, следует сделать следующее:

Пожаловаться в орган или должностному лицу высшего уровня; Пожаловаться в местный департамент здравоохранения.

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