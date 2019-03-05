Как получить оргазм за 20 секунд: 5 правил

Половой акт 20-40 минут – это хорошо, когда есть время, силы и нет детей. А потом удивляемся, почему в браке все с сексом плохо? Один из ответов, потому что большинство пар убеждены, что долго – хорошо.

И если нет времени на часовые игрища, зачем начинать? Так секса становится все меньше, так появляются любовники. Потому что с ними можно часами этим заниматься, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко “Я не говорю, что всем нужно перестроиться на быстрый секс. Но на разнообразен точно нужно! Секс бывает разным и оргазм не зависит от продолжительности секса”.

Вот результаты исследований американских сексологов Мастерс и Джонсон под названием "Правило 5-20", в них перечислены условия, при которых женщина способна испытывать оргазм (должны быть все из перечисленных):

Отсутствие у женщины аноргазмии – неспособности испытывать оргазм. Симпатия к партнеру во время секса. Мы часто беспокоимся о своем внешнем виде, финансовое благополучие пары и если в момент секса тревога по разным поводам выше симпатии к партнеру, то оргазма не будет. Женщина должна быть настроена на хороший секс и оргазм. Иногда сильная любовь и высокая духовная близость может мешать оргазму. Глубоко в подсознании женщины сидит мысль "Мне с ним и без оргазма хорошо". И все, оргазма нет. Мужчина хорошо знает и чувствует свою женщину. Иногда вовремя сказанная фраза или мягкие поглаживания спины работают лучше, чем все позы Камасутры. Мужчина хорошо знает тело и сексуальные предпочтения своей партнерши и пользуется этими знаниями. Здесь главное слово "своей", потому что все женщины разные и нет единого подхода ко всем! Важно знать, что дарит партнерше оргазм.

При соблюдении этих пяти правил женщине для оргазма достаточно 5 см полового члена и 20 секунд секса.

Сексолог Ольга Василенко “ А давайте иначе посмотрим на исследование. Большинство женщин при наличии условий и сексуального напряжения, оргазм от мастурбации испытывают за время до 5 минут. Мало кто 20 минут ласкает себя. Некоторым достаточно и 10-15 секунд (оргазм сжимая ноги). Так почему эта же схема не работает с партнером?”

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