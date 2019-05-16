Как помочь человеку с анорексией или булимией

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Как помочь людям с анорексией
Как помочь людям с анорексией / pixabay.com

Пациенты с анорексией испытывают сильный страх перед едой, и это усложняет поддержку договоренностей о питании или физической активности.

В конце ноября 2017 в Нидерландах появились новые стандарты ухода за пациентами с расстройствами пищевого поведения. Они предназначены для всех, кто имеет дело с больными с анорексией, булимией, приступами переедания и избеганием или ограничением приема пищи, рассказал психотерапевт Сергей Кистенёв.

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1. Будьте терпеливы! Пациенты с анорексией хотят сами контролировать свою модель питания и физическую активность и управлять ими. В больницах у них нередко забирают этот контроль. В результате больной может испугаться или впасть в панику.

2. Показывайте свою поддержку во время приема пищи больным, побуждайте к этому. В то же время проявляйте эмпатию и показывайте, что понимаете их страх и трудности, связанные с приемом пищи.

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3. Будьте осторожнее с похвалой при успешном принятии пищи. Некоторым людям комплименты очень помогают, но у некоторых они вызывают противоположный эффект, из-за чувства стыда.

4. Не сердитесь. Больной отказывается от еды не из-за упрямства, а из-за страха. Осуждение и угрозы только ухудшат уже присутствующий страх и вызовут чувство вины.

5. Не воспринимайте обман, угрозы, манипулирование на собственный счет. В основном, все это возникает из-за страха.

6. Старайтесь творчески обдумывать программу вместе с больным, но точно придерживайтесь достигнутых договоренностей. Задайте границы, в рамках которых у больного есть выбор. Тогда у него будет ощущение, что он чем-то управляет.

 
Анорексия – что это?
Полное отсутствие аппетита при объективной потребности организма в питании.

7. Если больной вытягивает зонд для кормления, спокойно говорите об этом. Попробуйте убедить его не извлекать зонд.

8. Применяйте принудительное кормление только при острой опасности для жизни человека.

9. Поддерживайте больного во время процедуры принудительного кормления. После процедуры выслушайте рассказ без каких-либо суждений, предложений готовых решений или опровержений. Выслушайте и покажите понимание.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровое питание Психология Медицина Профилактика заболеваний Здоровье
Источник: Здоров'я 24
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