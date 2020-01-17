Как помочь родителям больного ребенка: полезные советы

Как следует действовать, если в вашей семье или у друзей заболел ребенок? Это могут быть ваши внуки, племянники, крестники, и вы, конечно, задаетесь их состоянием. В таких ситуациях главное дать правильную поддержку родителям, не обременяя их лишними разговорами, претензиями и ненужными советами из интернета.

Советы, как лучше всего поддерживать родителей больных детей, написала врач-педиатр Виктория Клищ.

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Не ищите причину болезни

Не пытайтесь искать причину заболевания, и даже если она для вас очевидна, оставьте эту мысль при себе. Не звоните родителям, чтобы упрекнуть словами "Это потому, что он ходит без шапки/потому что выпил холодной воды/вон, смотри, только с песка и уже облизывает пальцы".

Не говорите банальные фразы

Если вы действительно не готовы помочь, не говорите: "Я всегда с вами", "Если вам нужна моя помощь – звоните" и тому подобное. Большая польза будет, если вы поинтересоваться, стоит ли что-то приготовить и привезти для ребенка, купить в магазине, аптеке и тому подобное.



Как поддерживать родителей ребенка, когда малыш заболел / Unsplash

Уважайте выбор родителей

Доверие к врачу является одной из главных составляющих выздоровления. Если вам кажется, что родители не способны оценивать ситуацию трезво, вы можете предложить консультацию другого специалиста/клинику/метод лечения и тому подобное.

Не делитесь страхами

Не стоит рассказывать родителям, что может произойти что-то страшное. Все потому, что родители переживают за своего ребенка и имеют больше опасений, чем у вас.

Не звоните часто

Не стоит каждый час звонить родителям, ведь им может быть просто не до болтовни. Достаточно утром и вечером спросить о том, как прошел день и ночь. Кроме того, если за ребенком ухаживает мама, лучше звонить к отцу.

Не показывайте скорбь

Когда вы общаетесь с родителями больного ребенка, не демонстрируйте им свою печаль, сожаление и скорбь, ведь от этого никому легче не станет.

Как помочь родителям больного ребенка

️Привезите готовый обед или ужин;

Побалуйте больного чем-то вкусным или новой игрушкой;

Позаботьтесь о других детях в семье – возьмите на прогулку, почитайте книгу;



Как поддерживать родителей ребенка, когда малыш заболел / Unsplash

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