Как тест ДНК помогает вылечить болезни

Гены – это участки ДНК, в которых зашифрованы данные об определенных наследственных признаках. Грубо говоря, в них записан рост, форма ушей и носа, цвет кожи, глаз, волос и другие внешние признаки, а также склонность к некоторым заболеваниям и даже черты характера, обусловленные строением мозга.

Считается, что генетический анализ (тест ДНК) – это расшифровка ДНК конкретного человека. Но это немного не так. Основная цель – не столько расшифровка, сколько интерпретация результатов. То есть вашу ДНК сравнивают с эталонной и ищут отклонения.

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Подбор самых эффективных лекарств

Такой анализ называется фармакогенетическим тестированием. Он позволяет выявить, какие лекарственные препараты лучше всего проявят себя при вашей ДНК.

Вполне может оказаться, что распространенное лечение на вас почти не действует, а редкое, применяемое в 5-10% случаев, окажется панацеей. Или, скажем, есть очень эффективный препарат, но с серьезными побочными эффектами. В этом случае генетический анализ поможет установить, насколько ярко это будет выражено у вас и можно ли вам принимать такие лекарства.

Фармакогенетическое тестирование уже сегодня используют при лечении некоторых видов рака.

Выявление причин уже имеющихся болезней

Например, у вас хроническое заболевание, но медики никак не могут определить, почему оно началось, а потому не понимают, как вас лечить. Генетический тест дает возможность выявить причины болезни в генах. Если окажется, что дело действительно в ДНК, врач сможет уточнить диагноз и скорректировать лечение.



ДНК-тест может помочь вылечить болезни

Профилактика болезней, к которым есть предрасположенность

Существуют семейные заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, многие виды рака. Если среди ваших близких или дальних родственников есть хотя бы несколько людей с подобными наследственными проявлениями, генетический тест вам необходим.

Он поможет установить, насколько велики ваши риски заболеть. Если будет выявлена предрасположенность, вы с помощью врача сможете скорректировать образ жизни, чтобы максимально отсрочить или вовсе не допустить появления симптомов.

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