Как понять, что новый сексуальный партнер вам не подходит

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Когда стоит отказаться от отношений с новым партнером
Когда стоит отказаться от отношений с новым партнером / pixabay.com

Первый секс с новым партнером почти всегда отличается от того, что мы нарисовали в своем воображении.

Он слишком короткий, слишком скучный, даже может вообще не произойти – в процессе один из вас захочет все прекратить, рассказала сексолог Татьяна Мулявко.

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Добавляет проблем то, что к моменту первого секса люди находятся еще не в столь доверительных отношениях, чтобы заранее все обсудить.

Но есть маркеры, которые говорят, что и второй, и пятый, и десятый секс будет плохим:

1. Исключение контрацепции.

2. Игнорирование невербальных сигналов. Сказать "нет" не всегда просто. Но если вы упорно убираете руку, сжимаете ноги, отворачивается, а партнер это игнорирует, то он совершает насилие.

Уникайте партнерів, які відмовляються від контрацепції
Избегайте партнеров, которые отказываются от контрацепции

3. Игнорирование слова "нет".

4. Неадекватная реакция на разговоры о сексе. Бывает, что партнер смущается или стесняется – это нормально. А вот злость, раздражение, насмешка – это за гранью.

5. Оценочные комментарии. "Да, растяжка у тебя не очень", "Мы с бывшим могли часами заниматься сексом, а ты уже устал..." Не надо срочно пытаться реабилитироваться в глазах партнера. За этими словами лежит желание сделать вам больно и заставить плясать под свою дудку.

Ну и ориентируйтесь по своим ощущениям. Бывает, что все прошло вроде хорошо, но колокольчик внутри тревожный. Так может и не стоит давать второй шанс?

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Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь Секс
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