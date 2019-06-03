Как понять, что у человека деменция

Миллионы людей в пожилом возрасте сталкиваются с деменцией – это сочетание симптомов, которые возникают из-за ухудшения работы мозга.

Ставить диагноз – задача врача. Но вы можете заподозрить, что у вашего близкого начинается деменция, сообщает nhs.

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Как распознать деменцию

часто теряет важные вещи, кладет их в странные места; часто переспрашивает, забывая только что полученный ответ; путает время или теряется в знакомом месте; испытывает трудности с концентрацией, ошибается в денежных расчетах; не может освоить простых инструкций – например, как включается стиральная машина или микроволновая печь.



Люди с деменцией забывают о недавних делах

Есть и другие признаки деменции: например, если у человека вдруг резко изменился характер, поведение, если у него стало часто меняться настроение без причин. Уже на ранних этапах активный человек может вдруг стать апатичным, безынициативным, перестать получать удовольствие от любого занятия.

Позже, по мере того, как деменция прогрессирует, некоторые пациенты становятся раздражительными, нетерпеливыми или импульсивными, другие беспокойными и даже агрессивными.

У человека могут возникать бредовые мысли (например, что соседи следят за ним или воруют вещи) и сексуальная расторможенность. Нарушение работы мозга приводит к тому, что поведение перестает быть осознанным, пациент не узнает своих родственников, постепенно теряет способность понимать язык и говорить.

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