Как понять, что у вас проблемы с испражнениями
Каждый умеет ходить в туалет с рождения и вроде бы не должен испытывать проблем. Но, по статистике, в США каждый пятый сталкивается с периодическими запорами, а каждый десятый страдает синдромом раздраженного кишечника.
Поэтому важно вовремя понять, когда что-то идет "не по плану" и сделать все, чтобы это решить.
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Боли или постоянные запоры у взрослого
Если они не исчезают после смены диеты и налаживания режима, нужно идти к гастроэнтерологу. Из-за самолечения можно пропустить проблемы с желчным пузырем, симптомы рака кишечника или наследственные заболевания.
Нет режима
Чаще всего человек ходит в туалет в одно и то же время каждый день. Опрос 2000 американцев показал:
- 61% – утром,
- 22% – днем,
- 14% – вечером.
48% людей испражняются раз в день, 28% – дважды в день и 6% – один-два раза в неделю.
Многие люди не могут ходить в туалет вне дома
Обычный режим могут сбивать стресс, командировки и неправильное питание. Стресс приводит к спазмам в кишечнике. Из-за командировки иногда не получается сходить в туалет вовремя – сфинктеры "ссорятся", поэтому возникают запоры. Неправильное питание, например, недостаточное употребление клетчатки, тоже задерживает кал внутри.
Режим у каждого свой от рождения до старости и человек должен к нему прислушаться. Строение кишечника и пропускная способность тоже индивидуальны, поэтому стремиться к ежедневному опорожнению не надо. Вам должно быть комфортно, важно не засиживаться на унитазе и испытывать чувство полного опорожнения.
Психологический дискомфорт
Не каждый способен испражняться в офисе или общественных местах. Это называют синдромом "не мой туалет". С ним человек не может расслабиться даже в комфортной и уединенной кабинке.
Некоторые формы панического расстройства сопровождаются страхом, что внезапно захочешь в туалет и не сможешь удержаться. Из-за этого человек напряженно планирует свой путь, чтобы туалет всегда был в близком доступе.
Бывает диарея, вызванная стрессом. Тогда перед важной встречей и событием приходится закладывать полчаса, чтобы посидеть на горшке. Бывает, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством какие-то туалеты могут посещать, какие-то – нет.
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