Как понять, что у вас проблемы с испражнениями

11 Читати новину українською
Проблемы с туалетом / unsplash.com

Каждый умеет ходить в туалет с рождения и вроде бы не должен испытывать проблем. Но, по статистике, в США каждый пятый сталкивается с периодическими запорами, а каждый десятый страдает синдромом раздраженного кишечника.

Поэтому важно вовремя понять, когда что-то идет "не по плану" и сделать все, чтобы это решить.

Также по теме: Почему нельзя долго сидеть на унитазе

Боли или постоянные запоры у взрослого

Если они не исчезают после смены диеты и налаживания режима, нужно идти к гастроэнтерологу. Из-за самолечения можно пропустить проблемы с желчным пузырем, симптомы рака кишечника или наследственные заболевания.

Нет режима

Чаще всего человек ходит в туалет в одно и то же время каждый день. Опрос 2000 американцев показал:

  • 61% – утром,
  • 22% – днем,
  • 14% – вечером.

48% людей испражняются раз в день, 28% – дважды в день и 6% – один-два раза в неделю.

Багато людей не можуть ходити в туалет поза домом
Многие люди не могут ходить в туалет вне дома

Обычный режим могут сбивать стресс, командировки и неправильное питание. Стресс приводит к спазмам в кишечнике. Из-за командировки иногда не получается сходить в туалет вовремя – сфинктеры "ссорятся", поэтому возникают запоры. Неправильное питание, например, недостаточное употребление клетчатки, тоже задерживает кал внутри.

Режим у каждого свой от рождения до старости и человек должен к нему прислушаться. Строение кишечника и пропускная способность тоже индивидуальны, поэтому стремиться к ежедневному опорожнению не надо. Вам должно быть комфортно, важно не засиживаться на унитазе и испытывать чувство полного опорожнения.

Психологический дискомфорт

Не каждый способен испражняться в офисе или общественных местах. Это называют синдромом "не мой туалет". С ним человек не может расслабиться даже в комфортной и уединенной кабинке.

Некоторые формы панического расстройства сопровождаются страхом, что внезапно захочешь в туалет и не сможешь удержаться. Из-за этого человек напряженно планирует свой путь, чтобы туалет всегда был в близком доступе.

Бывает диарея, вызванная стрессом. Тогда перед важной встречей и событием приходится закладывать полчаса, чтобы посидеть на горшке. Бывает, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством какие-то туалеты могут посещать, какие-то – нет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
сегодня
1542
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Гигиена Желудочно-кишечный тракт Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 18:58 "Интерактивная тетрадь для психов": что не так с книгой Фреймут
Анастасія Кушпіт 81
4 декабря 16:57 Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют
Олександр Бевза 9387
4 декабря 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
Олександр Бевза 130
3 декабря 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
Юліана Вінтюк 1122
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1772
Новости
Больше новостей
Залиште відгук