Как понять, что у вашего ребенка биполярное расстройство
Биполярное расстройство – длительное состояние, которое несет за собой контрастные изменения в настроении человека. Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.
Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.
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Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.
Биполярное расстройство у подростков: как выявить
Признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом
- Кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;
- Периодические вспышки агрессии;
- Проблемы со сном или бессонница;
- Не испытывают усталости;
- Проблемы с концентрацией внимания;
- Говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;
- Чрезмерная сексуальная активность;
- Рискованное или импульсивное поведение;
- Завышенное эго;
Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом
- Чувствуют себя очень грустно или подавленно;
- Регулярно плачут;
- Чувствуют себя одинокими или изолированными;
- Жалуются на головную боль или боль в животе;
- Чувствуют себя виноватыми и никчемными;
- Встревоженные;
- Раздраженные или злые без видимых причин;
- Нестабильно питаются;
- Испытывают нехватку энергии даже с полноценным сном;
- Не заинтересованы в любимых ранее вещах;
- Романтизируют смерть или задумываются о том, чтобы забрать собственную жизнь;
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