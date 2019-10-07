Как понять, что у вашего ребенка биполярное расстройство

Биполярное расстройство – длительное состояние, которое несет за собой контрастные изменения в настроении человека. Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.

Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.

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Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.

Биполярное расстройство у подростков: как выявить

Признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом

Кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;

Периодические вспышки агрессии;

Проблемы со сном или бессонница;

Не испытывают усталости;

Проблемы с концентрацией внимания;

Говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;

Чрезмерная сексуальная активность;

Рискованное или импульсивное поведение;

Завышенное эго;

Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом

Чувствуют себя очень грустно или подавленно;

Регулярно плачут;

Чувствуют себя одинокими или изолированными;

Жалуются на головную боль или боль в животе;

Чувствуют себя виноватыми и никчемными;

Встревоженные;

Раздраженные или злые без видимых причин;

Нестабильно питаются;

Испытывают нехватку энергии даже с полноценным сном;

Не заинтересованы в любимых ранее вещах;

Романтизируют смерть или задумываются о том, чтобы забрать собственную жизнь;

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