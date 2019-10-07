Как понять, что у вашего ребенка биполярное расстройство

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Биполярное расстройство у подростка
Биполярное расстройство у подростка / Unsplash

Биполярное расстройство – длительное состояние, которое несет за собой контрастные изменения в настроении человека. Обычно оно сопровождается двумя эпизодами: маниакальным и депрессивным. Однако некоторые люди могут испытывать только манию, а не депрессию.

Нет конкретных лекарств против биполярного расстройства, однако можно управлять симптомами, применяя целый комплекс методов лечения, сообщает MedicalNewsToday.

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Возможно, на первый взгляд может показаться, что в биполярном расстройстве нет ничего страшного. Однако оно выматывает, ухудшает отношения с окружающими, резко снижает качество жизни человека и даже может привести к суициду.

Биполярное расстройство у подростков: как выявить

Признаки биполярного расстройства с маниакальным эпизодом

  • Кажутся чрезвычайно счастливыми или действуют очень глупо для своего возраста;
  • Периодические вспышки агрессии;
  • Проблемы со сном или бессонница;
  • Не испытывают усталости;
  • Проблемы с концентрацией внимания;
  • Говорят очень быстро или стараются говорить о разных вещах одновременно;
  • Чрезмерная сексуальная активность;
  • Рискованное или импульсивное поведение;
  • Завышенное эго;

Признаки биполярного расстройства с депрессивным эпизодом

  • Чувствуют себя очень грустно или подавленно;
  • Регулярно плачут;
  • Чувствуют себя одинокими или изолированными;
  • Жалуются на головную боль или боль в животе;
  • Чувствуют себя виноватыми и никчемными;
  • Встревоженные;
  • Раздраженные или злые без видимых причин;
  • Нестабильно питаются;
  • Испытывают нехватку энергии даже с полноценным сном;
  • Не заинтересованы в любимых ранее вещах;
  • Романтизируют смерть или задумываются о том, чтобы забрать собственную жизнь;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Психология Профилактика заболеваний Новости Здоровье Лечение Дети
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