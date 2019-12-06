Как понять, что вам назначили гомеопатию

Гомеопатия – это вид альтернативной медицины, которая на самом деле не действует. Это подтверждает множество исследований, поэтому не стоит на нее тратить деньги. Поскольку такое "лечение" может еще больше навредить.

Отношение к гомеопатии почти во всех странах, где развита медицина, отрицательное. Например, в США в 2016 году производителей гомеопатии обязали указывать на упаковке, что она не имеет доказанной эффективности.

Почему гомеопатия не действует – мы писали здесь

А Британская служба здравоохранения в 2017 году обязала врачей не назначать гомеопатические препараты пациентам.

К сожалению, в Украине все не так. Гомеопатия официально признана приказом еще от 1989 года, удивляет, что его не пересмотрели. Также эту псевдонауку преподают в украинских медицинских учебных заведениях.

Например, на 4 курсе всех факультетов НМУ им. Богомольца кроме стоматологического, существует курс по выбору «Основы современной гомеопатии". В 2008-2014 годах Минздрав Украины утвердил новую учебную программу "Основы гомеопатии".

Также эти препараты никак не маркируют, поэтому разобраться, что вам выписали фуфломицин, не так просто. Объясняем, как это понять.

Спросить у врача

Если у вас возникли подозрения, что врач выписал вам гомеопатию, самый простой способ это выяснить – спросить у него. Врачи обязаны объяснить почему назначает именно эти лекарства. Если подтвердится, что это так, попросите замены на другой действенный препарат. И на будущее мы рекомендуем просмотреть, хотите ли вы получать услуги от специалиста, который назначает такое "лечение".

Изучаем инструкцию

Не видите словосочетание "гомеопатический препарат" на упаковке – загляните в инструкцию. Для этого все еще не обязательно покупать препарат. Также все инструкции можно увидеть на сайте МОЗ.

Информацию о том, какие препараты гомеопатические, ищите в следующих разделах инструкции.

Лекарственная форма. Гомеопатические гранулы, гомеопатическая мазь, гомеопатический назальный спрей и т.д.

Фармакологическая (фармакотерапевтическая) группа. Гомеопатическое средство.

Читайте инструкцию, чтобы понять, что вам выписали

Состав. Этот раздел – самый важный, потому что он позволяет выявить гомеопатическое происхождение даже тех средств, которые маскируются под обычные лекарства. Обратите внимание на концентрацию действующего вещества. У гомеопатических препаратов:

рядом с концентрацией может стоять звездочка, а в сноске – формулировки типа "наносятся на лактозимоногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более 10-15 нг / г активной формы действующего вещества";

рядом с ингредиентами могут быть обозначения D1, D4, D6 или С6, С30, С400. Буква означает, как сильно разводили действующее вещество: D или Х – в соотношении 10 к 1, С – 100 к 1. А число – сколько раз такое разведение повторялось.



Гомеопатия не действует

Так, D6 – 10 в шестой степени – указывает на то, что вещество развели в миллион раз (о какой эффективности может идти речь?). Любое разведения – верный признак того, что перед вами гомеопатический препарат. Существуют "лекарство", в которых на 20 таблеток – только одна молекула действующего вещества.

От редакции: мы пишем статьи о лекарствах, чтобы вы не навредили себе, не тратили деньги на недейственные препараты и лучше представляли, что примерно ожидать от консультации врача. Но мы не хотим, чтобы вы занимались самолечением. Обращайтесь к специалисту, если заболели, не бойтесь спрашивать, почему вам назначили именно эти лекарства. Также всегда читайте инструкцию к препаратам, обращайте особое внимание на противопоказания и советуйтесь со специалистом при малейших сомнениях (фармацевт не может назначать лечение, поэтому в аптеке лучше не советоваться).

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