Как понять, что ваш психолог не лечит, а вредит

Стрессы, сложности на работе, личные переживания – обычное дело для многих людей. Соответственно спросу – возросло количество специалистов. И как среди них выбрать специалиста, который поможет улучшить ваше состояние, а не ухудшить.

Ассоциация психологов создала классификацию псевдоспециалистов и рассказала как распознать токсичных терапевтов, чтобы сохранить время, деньги, а главное – нервы.

Большинство из описанных типов психотерапевтов работают в научно обоснованных направлениях, поэтому распознать их не так и просто. Откровенно антинаучные подходы, по типу духовных практик или управление энергиями, отвергаем сразу. Это неэффективно, глупо, утопично!

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Недоучка

Два года заочного обучения в частном малоизвестном институте, 120 часов практических курсов когнитивно-поведенческой терапии, 60 часов нейролингвистического программирования и тому подобные учения, это ничто иное как обман.

Специфика данной профессии в том, что 4-6 лет обучения в хорошем ВУЗе часто недостаточно для того, чтобы стать профессионалом. В университетах много теории, практики – минимум. Для оказания качественных консультаций стоит учиться на практических курсах. Это профессия, которая требует значительных финансовых и временных вложений. Более того, после завершения обучения специалисты должны регулярно проходить платную супервизию – профессиональный разбор сложных кейсов с более опытным специалистом.

Психотерапия требует еще большего контроля и качества. Согласно законодательству, право проводить психотерапию имеют лишь люди с медицинским образованием.

Рынок образования для психологов быстро формируется под высокий спрос, некоторые частные и государственные университеты предлагают людям с любым бэкграундом освоить профессию всего за 1-2 года. Очень часто под маской "вашего психотерапевта" обычный психолог-гуманитарий без медицинского образования. Поэтому, квалификация многих гештальт-терапевтов и арт-терапевтов под вопросом.

В профессию психологов также часто приходят люди, которые считают, что личного жизненного опыта и любви давать советы достаточно для качественного консультирования. Жизненный опыт – это хорошо, но задача психолога в том, чтобы видеть проблему шире.

Если вы допускаете мысль, что ваш психолог стал вам другом, это плохой знак. Консультирование не должно переходить границы делового общения. Есть четкие этические нормы, правила общения с пациентами, которых должен придерживаться хороший психоаналитик. Этические кодексы терапевтов разных направлений могут несколько разниться: в психоанализе терапевт – нейтральный наблюдатель, а в гуманистическом подходе – он всегда на стороне клиента.

Великий гуру

Если психолог совершенно точно знает, в чем ваша проблема, уже подготовил универсальные рекомендации по типу: "пять правил успешного человека", "как сохранить семью", "как побороть депрессию за 10 дней", это плохой психолог. И тем хуже он является, чем убедительнее сулит вам решение проблем быстро и легко.

На практике помогают не универсальные рецепты, а индивидуальный подход.

Умный циник

Довольно популярным до сих пор остается образ "Доктора Хауса": самоуверенный, немного наглый, красноречивый. Такой псевдоврач любит употреблять термины "вы патологически зависимы от родителей", "вы так и не переросли Эдипов комплекс", "вы на самом деле ищете вторичные выгоды в отношениях с агрессором". Наличие таких вещей трудно как доказать, так и опровергнуть.

Образ циника симпатизирует многим, но за компетентностью такие врачи прячут лишь самоуверенность.

Психосоматик-сектант

Психосоматика сейчас такое же популярное слово, как и психотерапия, а некоторые "специалисты" готовы объяснять психологическими проблемами любые соматические болезни. "У вас тахикардия, потому что вы привыкли подавлять гнев", "артрит возникает из-за отказа действовать", "все болезни – от нервов". Такие идеи нравятся многим за простоту их решения. "Перестану нервничать по пустякам – забуду о проблемах с сердцем".

Но это не сработает. Основой таких убеждений является не наука, а старое магическое представление. Поэтому, перед тем как начать лечить психосоматику психологическими методами, психолог должен отправить клиента на обследование и убедиться, что у заболевания нет соматических причин.

Доказано, стресс ослабляет организм и снижает иммунитет. Но однозначной связи между конкретными заболеваниями и переживаниями не установлено.