Как понять, что ваш психолог не лечит, а вредит

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Помощь психолога
Помощь психолога / anima-agency

Стрессы, сложности на работе, личные переживания – обычное дело для многих людей. Соответственно спросу – возросло количество специалистов. И как среди них выбрать специалиста, который поможет улучшить ваше состояние, а не ухудшить.

Ассоциация психологов создала классификацию псевдоспециалистов и рассказала как распознать токсичных терапевтов, чтобы сохранить время, деньги, а главное – нервы.

Большинство из описанных типов психотерапевтов работают в научно обоснованных направлениях, поэтому распознать их не так и просто. Откровенно антинаучные подходы, по типу духовных практик или управление энергиями, отвергаем сразу. Это неэффективно, глупо, утопично!

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Недоучка

Два года заочного обучения в частном малоизвестном институте, 120 часов практических курсов когнитивно-поведенческой терапии, 60 часов нейролингвистического программирования и тому подобные учения, это ничто иное как обман.

Специфика данной профессии в том, что 4-6 лет обучения в хорошем ВУЗе часто недостаточно для того, чтобы стать профессионалом. В университетах много теории, практики – минимум. Для оказания качественных консультаций стоит учиться на практических курсах. Это профессия, которая требует значительных финансовых и временных вложений. Более того, после завершения обучения специалисты должны регулярно проходить платную супервизию – профессиональный разбор сложных кейсов с более опытным специалистом.

Психотерапия требует еще большего контроля и качества. Согласно законодательству, право проводить психотерапию имеют лишь люди с медицинским образованием.

Рынок образования для психологов быстро формируется под высокий спрос, некоторые частные и государственные университеты предлагают людям с любым бэкграундом освоить профессию всего за 1-2 года. Очень часто под маской "вашего психотерапевта" обычный психолог-гуманитарий без медицинского образования. Поэтому, квалификация многих гештальт-терапевтов и арт-терапевтов под вопросом.

В профессию психологов также часто приходят люди, которые считают, что личного жизненного опыта и любви давать советы достаточно для качественного консультирования. Жизненный опыт – это хорошо, но задача психолога в том, чтобы видеть проблему шире.

Если вы допускаете мысль, что ваш психолог стал вам другом, это плохой знак. Консультирование не должно переходить границы делового общения. Есть четкие этические нормы, правила общения с пациентами, которых должен придерживаться хороший психоаналитик. Этические кодексы терапевтов разных направлений могут несколько разниться: в психоанализе терапевт – нейтральный наблюдатель, а в гуманистическом подходе – он всегда на стороне клиента.

Великий гуру

Если психолог совершенно точно знает, в чем ваша проблема, уже подготовил универсальные рекомендации по типу: "пять правил успешного человека", "как сохранить семью", "как побороть депрессию за 10 дней", это плохой психолог. И тем хуже он является, чем убедительнее сулит вам решение проблем быстро и легко.

На практике помогают не универсальные рецепты, а индивидуальный подход.

Умный циник

Довольно популярным до сих пор остается образ "Доктора Хауса": самоуверенный, немного наглый, красноречивый. Такой псевдоврач любит употреблять термины "вы патологически зависимы от родителей", "вы так и не переросли Эдипов комплекс", "вы на самом деле ищете вторичные выгоды в отношениях с агрессором". Наличие таких вещей трудно как доказать, так и опровергнуть.

Образ циника симпатизирует многим, но за компетентностью такие врачи прячут лишь самоуверенность.

Психосоматик-сектант

Психосоматика сейчас такое же популярное слово, как и психотерапия, а некоторые "специалисты" готовы объяснять психологическими проблемами любые соматические болезни. "У вас тахикардия, потому что вы привыкли подавлять гнев", "артрит возникает из-за отказа действовать", "все болезни – от нервов". Такие идеи нравятся многим за простоту их решения. "Перестану нервничать по пустякам – забуду о проблемах с сердцем".

Но это не сработает. Основой таких убеждений является не наука, а старое магическое представление. Поэтому, перед тем как начать лечить психосоматику психологическими методами, психолог должен отправить клиента на обследование и убедиться, что у заболевания нет соматических причин.

Доказано, стресс ослабляет организм и снижает иммунитет. Но однозначной связи между конкретными заболеваниями и переживаниями не установлено.

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Недолеченный психолог

Если вам кажется, что с вашим психоаналитиком что-то не так, скорее всего, вам не кажется. Если вам приписывают чувства и мотивы, которые вам не свойственны, вероятно, психолог проецирует на вас собственные особенности.

Не секрет, что в психологию приходят люди, которые в первую очередь хотят разобраться с личными проблемами, а уже тогда помогать другим сделать то же самое.

Сам по себе такой факт не является плохим, в мире много талантливых практиков, которых в профессию привел именно такой путь. Плохо тогда, когда врач так и не смог разобраться с собственными проблемами, такой недолеченный психолог будет видеть вас сквозь собственные страхи и предубеждения.

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Провокатор

Провокации не действенный метод, который лишь навредит пациенту. Сказать ерунду, а потом объяснить ее как провокацию не профессионально. Искусство – донести до клиента неприятную для него информацию в доступной для него форме. Иначе пациент замкнется в сбе, вместо того чтобы взять ответственность за свою жизнь.

Моралист

"Вы должны помириться с родителями, иначе от вас откажутся ваши дети!" или "вы замужняя женщина, вам должно быть стыдно за такие мысли". Еще более категорично могут звучать религиозные убеждения. Психоаналитик не может ориентироваться на мораль, ибо внутренние конфликты возникают именно из-за подавления базовых потребностей культурными нормами. Важно не оценивать клиента, его поведение не должно быть хорошим или плохим.

Гуманистическая школа психологии пропагандирует принцип абсолютного принятия: любые мысли и действия пациента достойны внимания и понимания. Именно принятие позволяет клиенту раскрыться и добраться до глубочайших переживаний.

Фундаментальная проблема в том, что у религии и психологии задачи совершенно разные: психология учит нас принимать собственные недостатки и избавляться от чрезмерного чувства вины, в то время как религия побуждает избавляться от грехов и терпеть ради жизни после смерти.

Сексисты

Один из самых распространенных вопросов, с которым люди обращаются к психологу, – как устроить личную жизнь и, конечно, получают огромное количество советов "как привлечь и удержать внимание мужчины/женщины".

Часто такие "специалисты" рекомендуют женщинам уволиться с работы, чтобы ухаживать за детьми, или говорят, что "женщины слабее, им нужна забота". Сексистские советы получают и мужчины. Например, "перестань ныть и начни действовать, ты глава семьи".

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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