Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду

Полторы тысячи подростков в мире ежегодно кончают жизнь самоубийством. Как распознать наличие мыслей о самоубийстве, выявить суицидальное поведение и предотвратить трагедию – Здоровье 24 нашло ответы на эти вопросы вместе с психологом Ольгой Шатун.

Именно возраст 13-17 лет является пиковым для подростковых самоубийств. В этот период неизбежно происходят кардинальные преобразования, которые влияют на эмоциональное состояние и психическое развитие.

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Психолог Ольга Шатун “Проблемы, которые приобретают более острый характер, способны нарушить процесс формирования психического здоровья и стать причиной суицида. Детское самоубийство – это то, чего можно избежать, главное – вовремя заметить сигналы от вашего ребенка”.



Детское самоубийство можно предотвратить / unsplash.com

Что толкает подростка к самоубийству?

Причинами суицида часто становятся сугубо личные переживания, проблемы, которые воспринимаются совершенно неразрешимыми. Среди самых распространенных причин выделяют следующие:

Переживание одиночества: подростку кажется, что его никто не понимает;

Затяжное депрессивное состояние;

Унижение и насмешки, в частности из-за внешнего вида или материального состояния;

Подростки очень остро переживают собственные неудачи, боятся стать разочарованием для близких или причиной их гнева;

Желание привлечь к себе внимание, вызвать сожаление, сострадание;

Расставание с любимым человеком или его измена;

Ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, их развод;

Проблемы ребенка с наркотиками или алкоголем;

Насилие в семье;

Подростковая беременность. Беременность девочки-подростка становится поводом для суицида примерно в 21% всех случаев.

Как распознать суицидальные намерения?

Мысли о самоубийстве зреют в голове подростков не один день, потому это возможно заметить при помощи определенных маркеров поведения. Родителям следует обращать внимание на изменения настроения, поведения ребенка.

Психолог Ольга Шатун “Стремление ребенка уединиться и отказ от общения не всегда свидетельствуют о суицидальных мыслях, но всегда указывают на моральный дискомфорт ребенка”.

Появление литературы о самоубийстве, просмотр соответствующей информации в интернете, депрессивно окрашенные стихи или мрачные рисунки, разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно никому не нужен, являются одними из маркеров склонности к самоубийству. Родителям стоит обращать внимание на беспричинные приступы агрессии или истерики, нарушения сна, которые вызывают невнимательность и вялость.

Ребенок, который намерен совершить самоубийство, может иметь пониженный интерес к внешнему виду, пренебрегать правилами гигиены. Обычно меняется круг друзей, отдается предпочтение виртуальному общению, в частности форумам или группам в социальных сетях, где обсуждают суициды. Подросток может прибегать к самоповреждению: порезы, царапины, ожоги, нанесенные умышленно. Кроме того, психолог советует родителям поинтересоваться жизнью их детей в соцсетях.



Подросток, который думает о самоубийстве – нуждается в помощи / unsplash.com

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Как помочь и предотвратить?

Если вы заметили, что с вашим ребенком творится что-то непонятное, попробуйте уделять больше внимания его жизни и его переживаниям. Помните: ребенку важно знать, что он вам нужен.

Стоит отказаться от приказного тона и строить отношения на основе договоренностей, просьб, объяснений и, конечно, доверия. Для подростка важно чувствовать, что его переживания вам небезразличны, а родителям стоит серьезно относиться ко всем угрозам со стороны ребенка и помочь решить те вопросы, которые его беспокоят и склоняют к самоубийству.

Если родители не могут самостоятельно справиться с суицидальными мыслями подростка, стоит привлечь человека, который является авторитетом для него, или же обратиться за помощью к детскому психологу.

Не бойтесь обращаться к специалистам по проблемам в семье, коллективе. Время, когда не принято было "выносить мусор из дома", прошло. Если не выносить мусор из дома – дом превращается в помойку. Так желаем ли мы, чтобы то же самое произошло с мозгом наших детей?

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