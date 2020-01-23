Как понять, что врач пользуется доказательной медициной

С каждым годом количество врачей, которые придерживаются принципов доказательной медицины растет. Но как понять, поддерживает ли именно ваш врач доказательный подход.

Доказательная медицина - это подход, в основе которого лежат правильно организованные медицинские исследования. Он обеспечивает эффективность и безопасность лечения, рассказала иммунолог Антонина Чернецкая.

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То есть такие врачи назначают лекарства, которые прошли исследования и польза их использования превышает потенциальный риск.



Доказательная медицина – самый эффективный метод лечения / unsplash.com

Как определить "доказательного" врача?

Если вам рекомендуют гомеопатические препараты, предлагают "поднять" или "поддержать" иммунитет, пытаются вылечить вирусные болезни, то стоит задуматься – специалист, который придерживается доказательной медицины, не будет рекомендовать методы, которые не подтверждены научными исследованиями.

При выборе методов обследования и лечения сторонник доказательного подхода объясняет, на чем основывается решение, ссылается на достоверные научные источники, не назначает гипердиагностику с целью выгоды для клиники.

Доказательные специалисты участвуют в научных конференциях, форумах, следят за последними открытиями в медицине, читают научные публикации, в том числе на английском языке.

Если вы поймете, что врач не придерживается доказательной медицины, не делайте поспешных выводов. Возможно, он воспитанник старой школы. Однако помните, что решение о том, кому доверить здоровье, не должно быть основано только на личной привязанности к человеку.

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