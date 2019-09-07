Как понять, что вы в отношениях с самолюбом

Отношения с нарциссом могут быть слишком токсичными. Интересно, что в начале отношений такие люди могут не показывать свои недостатки. Проверьте себя, чтобы не попасть в ловушку плохих взаимоотношений.

Семейный психолог Кэрил МакБрайд более 30 лет помогает людям, состоящим в близких отношениях с нарциссами. На основе профессионального опыта МакБрайд составила 50 вопросов для самопроверки.

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Чем чаще вы отвечаете "да", тем вероятнее, что ваш партнер или партнерша склонны к нарциссизму. Чеклист подходит для мужчин и женщин, гетеро- и гомосексуальных отношений.



Нарцисс в отношениях думает только о себе

Проверка партнера на самолюбие

Когда что-то идет не так, ваш партнер обвиняет всех вокруг, но не себя? Ваш партнер перекладывает на вас ответственность за свои плохие поступки? (Например, "Ты так меня разозлил(а), что я не смог(ла) сдержаться"). Ваш партнер уверен, что всегда прав? Вашему партнеру трудно уловить ваши чувства или чувства ваших детей? Вашему партнеру важнее предугадать, как ваше поведение отразится на нем, чем понять и принять вас? Ваш партнер не признается в своих чувствах или отрицает их? Ваш партнер постоянно обижается на вас и других людей? Все должно крутиться вокруг него или его времени, денег, проблем и потребностей? Ваш партнер слушает вас и ваше мнение без интереса? Ваш партнер постоянно указывает вам, что делать? Ваш партнер заставляет вас чувствовать себя "недостаточно хорошим или хорошей"? Ваш партнер никогда не спрашивает вас, как прошел день, как вы себя чувствуете? Ваш партнер постоянно повторяет, какой он неповторимый и как вы ничтожны? Ваш партнер врет? Ваш партнер манипулирует? Когда вы в компании, ваш партнер пересказывает события каждый раз по-новому? Когда ваш партнер говорит о своих или ваших общих детях, он делает акцент на том, чем они занимаются, а не то, какие они? Дети испытывают неудобство в его или ее компании? Они привязываются, но не хотят проводить много времени с этим человеком? Дети не делятся с ним или с ней самым сокровенным? Ваш партнер никому не доверяет? Дети пытаются завоевать любовь и одобрение этого человека? Этот человек старается проводить как можно меньше времени с детьми? Если вашему партнеру не интересно какое-то занятие ребенка, он скорее всего, будет избегать связанных с этим мероприятий? Ваш партнер заставляет детей заниматься тем, что они не любят и отговаривает их от других хобби? Окружение говорило вам, что с этим человеком что-то не то? Ваш партнер использует других людей? Вашему партнеру важно иметь власть и все контролировать? Ваш партнер заботится об имидже и впечатлении, которое производит? Кажется, что у вашего партнера нет системы ценностей, нет четкого представления о своих хороших и плохих поступках? После разрыва партнер все еще пытается вас использовать? Кажется, этот человек никогда не успокоится? Когда вы говорите о своих проблемах с партнером, он пытается сменить тему и заговорить о собственных? Когда вы описываете свои чувства, перебивает рассказами о своих переживаниях? Ваш партнер проявляет ревность? У этого человека есть нехватка эмпатии? Ваш партнер соглашается только с тем, что ему выгодно? Чувствуете ли вы постоянную нехватку эмоциональной близости с этим человеком? Вы задаетесь постоянно вопросом, а любит ли он вас? Ваш партнер хорошо к вам относится только на людях? Когда случается что-то плохое (авария, болезнь), ваш партнер в первую очередь подумает о себе, а не о вас? Этого человека слишком интересует мнение окружающих? Вы чувствуете, что вами пользуются в отношениях? Чувствуете ли вы свою ответственность, если ваш партнер неправильно питается или вдруг заболел? Чувствуете ли вы, что партнер вас не принимает? Ваш партнер часто критикует вас и окружение? Чувствуете ли вы, что партнер не знает вас настоящего и не хочет узнать? Этот человек ведет себя так, будто он или она – самый важный на земле? Ваш партнер ведет себя фальшиво? Этот человек смотрит на других свысока? Ваш партнер пытается соревноваться с вами в чем-то? Этому человеку нужно, чтобы все всегда делалось по его правилам?

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