Как понять, что вы в отношениях с самолюбом
Отношения с нарциссом могут быть слишком токсичными. Интересно, что в начале отношений такие люди могут не показывать свои недостатки. Проверьте себя, чтобы не попасть в ловушку плохих взаимоотношений.
Семейный психолог Кэрил МакБрайд более 30 лет помогает людям, состоящим в близких отношениях с нарциссами. На основе профессионального опыта МакБрайд составила 50 вопросов для самопроверки.
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Чем чаще вы отвечаете "да", тем вероятнее, что ваш партнер или партнерша склонны к нарциссизму. Чеклист подходит для мужчин и женщин, гетеро- и гомосексуальных отношений.
Нарцисс в отношениях думает только о себе
Проверка партнера на самолюбие
- Когда что-то идет не так, ваш партнер обвиняет всех вокруг, но не себя?
- Ваш партнер перекладывает на вас ответственность за свои плохие поступки? (Например, "Ты так меня разозлил(а), что я не смог(ла) сдержаться").
- Ваш партнер уверен, что всегда прав?
- Вашему партнеру трудно уловить ваши чувства или чувства ваших детей?
- Вашему партнеру важнее предугадать, как ваше поведение отразится на нем, чем понять и принять вас?
- Ваш партнер не признается в своих чувствах или отрицает их?
- Ваш партнер постоянно обижается на вас и других людей?
- Все должно крутиться вокруг него или его времени, денег, проблем и потребностей?
- Ваш партнер слушает вас и ваше мнение без интереса?
- Ваш партнер постоянно указывает вам, что делать?
- Ваш партнер заставляет вас чувствовать себя "недостаточно хорошим или хорошей"?
- Ваш партнер никогда не спрашивает вас, как прошел день, как вы себя чувствуете?
- Ваш партнер постоянно повторяет, какой он неповторимый и как вы ничтожны?
- Ваш партнер врет?
- Ваш партнер манипулирует?
- Когда вы в компании, ваш партнер пересказывает события каждый раз по-новому?
- Когда ваш партнер говорит о своих или ваших общих детях, он делает акцент на том, чем они занимаются, а не то, какие они?
- Дети испытывают неудобство в его или ее компании? Они привязываются, но не хотят проводить много времени с этим человеком?
- Дети не делятся с ним или с ней самым сокровенным?
- Ваш партнер никому не доверяет?
- Дети пытаются завоевать любовь и одобрение этого человека?
- Этот человек старается проводить как можно меньше времени с детьми?
- Если вашему партнеру не интересно какое-то занятие ребенка, он скорее всего, будет избегать связанных с этим мероприятий?
- Ваш партнер заставляет детей заниматься тем, что они не любят и отговаривает их от других хобби?
- Окружение говорило вам, что с этим человеком что-то не то?
- Ваш партнер использует других людей?
- Вашему партнеру важно иметь власть и все контролировать?
- Ваш партнер заботится об имидже и впечатлении, которое производит?
- Кажется, что у вашего партнера нет системы ценностей, нет четкого представления о своих хороших и плохих поступках?
- После разрыва партнер все еще пытается вас использовать? Кажется, этот человек никогда не успокоится?
- Когда вы говорите о своих проблемах с партнером, он пытается сменить тему и заговорить о собственных?
- Когда вы описываете свои чувства, перебивает рассказами о своих переживаниях?
- Ваш партнер проявляет ревность?
- У этого человека есть нехватка эмпатии?
- Ваш партнер соглашается только с тем, что ему выгодно?
- Чувствуете ли вы постоянную нехватку эмоциональной близости с этим человеком?
- Вы задаетесь постоянно вопросом, а любит ли он вас?
- Ваш партнер хорошо к вам относится только на людях?
- Когда случается что-то плохое (авария, болезнь), ваш партнер в первую очередь подумает о себе, а не о вас?
- Этого человека слишком интересует мнение окружающих?
- Вы чувствуете, что вами пользуются в отношениях?
- Чувствуете ли вы свою ответственность, если ваш партнер неправильно питается или вдруг заболел?
- Чувствуете ли вы, что партнер вас не принимает?
- Ваш партнер часто критикует вас и окружение?
- Чувствуете ли вы, что партнер не знает вас настоящего и не хочет узнать?
- Этот человек ведет себя так, будто он или она – самый важный на земле?
- Ваш партнер ведет себя фальшиво?
- Этот человек смотрит на других свысока?
- Ваш партнер пытается соревноваться с вами в чем-то?
- Этому человеку нужно, чтобы все всегда делалось по его правилам?
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