Как понять, действительно ли вам нужно принимать назначенный антибиотик

Любые антибиотики следует принимать только по назначению врача. Правило, которым должны пользоваться все – и врачи, и пациенты заключается в том, что использовать антибиотики стоит в тех случаях, когда без них невозможно обойтись.

Анестезиолог Евгений Демин рассказал Anywell, что принимать антибиотик или нет – зависит от диагноза, в частности, бактериальную пневмонию следует лечить антибиотиками с первого дня.

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Известно, что перед вирусами антибиотики бессильны. Следовательно, при гриппе, ОРВИ, острых кишечных инфекциях их применение бессмысленно и опасно.

Если, допустим у вас бронхит, то хотя считают, что бактериальный бронхит тоже необходимо лечить антибиотиками, все же многие ученые сходятся на том, что антибиотики очень слабо меняют течение болезни.

То же касается бактериального среднего отита.

Это не только украинская практика, а общемировая.

Антибиотики не всесильны, часто их функциональность очень ограничена.

Однако, что касается практики, то лечение бактериальных инфекций без применения антибиотиков возможно лишь при условии полного доверия между врачом и пациентом. Ведь в случае осложнений или ухудшения состояния больного, врача однозначно спросят, почему не был назначен антибиотик, как нужно по протоколу для лечения бактериальных инфекций.

Поэтому, конечно, большинство врачей страхуют себя и назначают антибиотики.

Часто пациенты обращаются за помощью тогда, когда им уже совсем плохо и ожидают сильных препаратов. В таких ситуациях врачам сложно объяснить пациенту, что антибиотик еще не нужен, отмечает анестезиолог Евгений Демин.

Бытует мнение, что окрашенная мокрота при инфекции верхних дыхательных путей является признаком бактериальной инфекции. Однако, подтверждений этому нет. Поэтому врачи не назначают антибиотик, и пациенты часто не соглашаются на такое лечение и требуют антибиотик.

Резистентность к антибиотикам

Здесь уместно рассказать об устойчивости к антибиотикам и почему же настаивать на их назначении не следует.

Резистентность к антибиотикам – что это?

Если человек заражается такими бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, лечить его препаратами становится труднее. Процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам.Если человек заражается такими бактериями, которые устойчивы к антибиотикам, лечить его препаратами становится труднее.

Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам вдвое.

Так, если назначить человеку антибиотик, допустим амоксцилин, возможно, он выздоровеет быстрее. Однако его потомкам через 5-10 лет он уже не поможет.

Чтобы сохранить класс препаратов, врачи пытаются лечить пациентов с низким риском осложнений без антибиотиков.

Чтобы предотвратить развитие антибиотикорезистентности, ВОЗ рекомендует:

– принимать антибиотики только по назначению квалифицированного медицинского работника;

– никогда не требовать антибиотиков, если медицинский работник говорит, что для их использования нет необходимости;

– всегда следовать рекомендациям медицинского работника по применению антибиотиков;

– не давать свои лекарства другим людям и не использовать остатки препаратов;

– предотвращать инфицирование: безопасно питаться, регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать близкого контакта с больными, практиковать безопасный секс и вовремя делать прививки.